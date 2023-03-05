Тренди весни 2023 - які речі обов'язково мати в гардеробі

Це обов'язково має бути у гардеробі: 5 трендових речей цієї весни
Модні речі цієї весни можуть дещо вас здивувати, але стилісти кажуть, що без них вам навряд чи вдасться "потрапити в тренди".
Про це в своєму Instagram написала стилістка Наталя Москаленко.
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Джинси баггі
Вони мають занижену посадку і широкий крій штанин, що дуже добре поєднується з жіночними кардиганами та топами.
Кроп-тренч
Такий тренч — класна альтернатива всюдисущим бомберам на теплу погоду. А ще вони трохи нагадують хуліганську косуху.
Сукня з мережива або сітки
Ця сукня прекрасно комбінується з легінсами та штанами.
Металізоване взуття
Взуття "під золото" чи "під срібло" — дуже актуальне цього сезону. Це можуть бути, як балетки, так і туфлі-човники, але така пара зробить повсякденні аутфіти цікавими і трендовими.
Костюм сірого кольору
Саме сірий серед костюмів — фаворит цієї весни.
Нагадаємо, нещодавно Андре Тан назвав головні тренди 2023 року. У них входять майка, паєтки, широкі штани і не тільки.