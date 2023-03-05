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Це обов'язково має бути у гардеробі: 5 трендових речей цієї весни

5 березня 2023 07:37
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Юлія Леськова
Випусковий редактор
Тренди весни 2023 - які речі обов'язково мати в гардеробі
Стилістка назвала речі, які будуть в тренді цієї весни
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Модні речі цієї весни можуть дещо вас здивувати, але стилісти кажуть, що без них вам навряд чи вдасться "потрапити в тренди".

Про це в своєму Instagram написала стилістка Наталя Москаленко.

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Джинси баггі

Вони мають занижену посадку і широкий крій штанин, що дуже добре поєднується з жіночними кардиганами та топами.

Широкие джинсы багги

Кроп-тренч

Такий тренч — класна альтернатива всюдисущим бомберам на теплу погоду. А ще вони трохи нагадують хуліганську косуху.

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Сукня з мережива або сітки

Ця сукня прекрасно комбінується з легінсами та штанами. 

Прозора сукня , HOUSE, XS901-99X

Металізоване взуття

Взуття "під золото" чи "під срібло" — дуже актуальне цього сезону. Це можуть бути, як балетки, так і туфлі-човники, але така пара зробить повсякденні аутфіти цікавими і трендовими.

Золоті ботильйони - тренд сезону - VOVK блог

Костюм сірого кольору 

Саме сірий серед костюмів — фаворит цієї весни.

Базовий однобортний піджак темно-сірий LEMAN LM4467-2

Нагадаємо, нещодавно Андре Тан назвав головні тренди 2023 року. У них входять майка, паєтки, широкі штани і не тільки. 

 

 

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