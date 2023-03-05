Тренды весны 2023 – какие вещи обязательно иметь в гардеробе

Это обязательно должно быть в гардеробе: 5 трендовых вещей этой весной
Модные вещи этой весной могут кое-что удивить, но стилисты говорят, что без них вам вряд ли удастся "попасть в тренды".
Об этом в своем Instagram написала стилистка Наталья Москаленко.
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Джинсы багги
Они имеют заниженную посадку и широкую кройку брюк, что очень хорошо сочетается с женскими кардиганами и топами.
Кроп-тренч
Такой тренч – классная альтернатива вездесущим бомберам в теплую погоду. А еще они немного напоминают хулиганскую косуху.
Платье из кружева или сетки
Это платье прекрасно комбинируется с леггинсами и брюками.
Металлизированная обувь
Обувь "под золото" или "под серебро" — очень актуальна в этом сезоне. Это могут быть, как балетки, так и туфли-лодочки, но такая пара сделает повседневные аутфиты интересными и трендовыми.
Костюм серого цвета
Именно серый среди костюмов — фаворит этой весны.
Напомним, недавно Андре Тан назвал главные тренды 2023 года. В них входят майка, пайетки, широкие штаны и не только.