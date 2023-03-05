Тренды весны 2023 – какие вещи обязательно иметь в гардеробе

Стилистка назвала вещи, которые будут в тренде этой весной

Модные вещи этой весной могут кое-что удивить, но стилисты говорят, что без них вам вряд ли удастся "попасть в тренды".

Об этом в своем Instagram написала стилистка Наталья Москаленко.

Джинсы багги

Они имеют заниженную посадку и широкую кройку брюк, что очень хорошо сочетается с женскими кардиганами и топами.

Кроп-тренч

Такой тренч – классная альтернатива вездесущим бомберам в теплую погоду. А еще они немного напоминают хулиганскую косуху.

Платье из кружева или сетки

Это платье прекрасно комбинируется с леггинсами и брюками.

Металлизированная обувь

Обувь "под золото" или "под серебро" — очень актуальна в этом сезоне. Это могут быть, как балетки, так и туфли-лодочки, но такая пара сделает повседневные аутфиты интересными и трендовыми.

Костюм серого цвета

Именно серый среди костюмов — фаворит этой весны.

Напомним, недавно Андре Тан назвал главные тренды 2023 года. В них входят майка, пайетки, широкие штаны и не только.