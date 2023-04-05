Весенний тренд-2023: как женщинам можно стильно комбинировать джинсы

Стилисты рассказали, как красиво и тепло комбинировать джинсы.

За окном еще не видно теплой весенней погоды, но девушки уже хотят надеть любимые джинсы и пройтись по улицам в них. Чтобы знать, как выглядеть красиво и при этом чувствовать тепло, стилисты рассказали, с чем лучше сочетать джинсы.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на "Elle"

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Джинсы с пиджаком

Под джинсы можно смело надеть шерстяной жакет, который может заменить куртку. Жакет можно смело одевать под классику и кэжуал, и сочетать с каблуками, кедами или даже ботильонами.

Джинсы с джинсовой одеждой

Трендом этого года считается тотал деним, то есть, джинсы под джинсовую куртку или рубашку. Стилисты отмечают, что это выглядит не только стильно и круто, но и тепло.

Джинсы с лонгсливом или водолазкой

Если столбики термометров еще не достигли высокой отметки, но на улице уже тепло, под джинсы можно подобрать стильный лонгслив с длинными рукавами и вырезом под большой палец или теплую водолазку.

Джинсы под пальто

Стилисты не советуют надевать джинсы под короткое пальто, ведь так можно сделать себя зрительно низкой. Чтобы продлить визуально свой рост, лучше надеть пальто средней длины или длинное.

Джинсы под кожаную одежду

Весной под джинсы можно одеть кожаные куртки, бомберы или косухи, или даже винтажки кожанки, которые сделают образ более актуальным. Дело в том, что эта одежда продолжает быть в тренде в течение нескольких лет.

Джинсы с объемным свитером

Стилисты утверждают, что сейчас немодно носить большие свитера под джинсы-скинни, поэтому лучше выбирать прямые, клеш или слим-фит джинсы под оверсайз свитера.

Джинсы под большое количество одежды

Многослойность в одежде поможет не только сделать свой образ стильным, но и ощущать тепло. Под куртку можно надеть два слоя. Первым слоем, например, может быть майка, футболка или лонгслив, а вторым – рубашка или кардиган.

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