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Як носити тренчі цієї весни: поради модних експертів

16 лютого 2023 20:00
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Як носити тренчі цієї весни — поради модних експертів
Топ модель Наомі Кемпбелл у тренчі
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Синоптики прогнозують, що весна — вже незабаром, тому модниці вже повинні підготуватися. Експерти кажуть, що цього сезону у моді знову будуть тренчі.

З чим носити та як підібрати образ розкажуть Новини.LIVE.

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Як носити тренч цієї весни

Тренч — незамінна базова річ весною, до покупки якої варто поставитися з усією відповідальністю. Класичний британський плащ став незамінним атрибутом усіх модниць восени. Однак не обов'язково купувати "класику" — бежевий тренч, можна розбавити ваш образ шкіряним або ж кольоровим плащем.

Одним з найбільш модних тренчів є шкіряний, ніби у стилі "Матриці". Підійде тим, хто вже втомився від класичного стилю і хоче його трішки розбавити.

Не обов'язково обирати саме чорну шкіру, можна вдягти коричневого чи світло карамельного кольору, так ваш образ буде більш романтичнішим.

Також експерти радять модницям "погратися" цієї весни із дизайном та не боятися обирати тренчі з малюнками.

Окрім того, у моді цього року яскраві кольори. Вони спроможні додати динамічності до вашого образу. 

Втім варто дотримуватися одного правила, якщо наважуєтеся на такий яскравий "верх", нехай фон до нього буде максимально спокійним і нейтральним. Ідеальний варіант — мінімалістичне плаття або класична комбінація джинс і білої футболки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що бренд Burberry представив новий логотип та перший кампейн Деніела Лі.

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