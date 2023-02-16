Как носить тренчи этой весной: советы модных экспертов
Синоптики прогнозируют, что весна уже скоро, поэтому модницы уже должны подготовиться. Эксперты говорят, что в этом сезоне в моде снова будут тренчи.
С чем носить и как подобрать образ расскажут Новини.LIVE.
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Как носить тренч этой весны
Тренч — незаменимая базовая вещь весной, к покупке которой следует отнестись со всей ответственностью. Классический британский плащ стал незаменимым атрибутом всех модниц осенью. Однако необязательно покупать "классику" — бежевый тренч, можно разбавить ваш образ кожаным или цветным плащом.
Одним из самых модных тренчей является кожаный, словно в стиле "Матрицы". Подойдет тем, кто уже устал от классического стиля и хочет его немного разбавить.
Необязательно выбирать именно черную кожу, можно надеть коричневый или свет карамельный цвет, так ваш образ будет более романтичным.
Также эксперты советуют модницам "поиграть" этой весной с дизайном и не бояться выбирать тренчи с рисунками.
Кроме того, в моде в этом году яркие цвета. Они способны добавить динамичность к вашему образу.
Впрочем, стоит придерживаться одного правила, если решаетесь на такой яркий "верх", пусть фон к нему будет максимально спокойным и нейтральным. Идеальный вариант — минималистическое платье или классическая комбинация джинс и белой футболки.
Напомним, ранее мы писали, что бренд Burberry представил новый логотип и первый кампейн Дэниела Ли.