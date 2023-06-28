Це змінить ваш стиль: незвичайні поєднання одягу у 2023 році
З часом стилізація змінюється, у тренди повертаються чимало предметів гардероба з минулого, які отримують сучасне бачення від дизайнерів та цікаве поєднання з фешн-речима.
Новини.LIVE зібрали незвичайні способи стилізації на літо 2023 року.
Спідниця міді і топ бандо
Спідниця міді — це один із базових предметів жіночого гардероба, який уже багато років залишається на піку популярності і не збирається зменшувати своїх обертів.
А грайливий топ бандо — справжня візитівка літа. І як показують дизайнери, ремені можна використовувати не лише як аксесуар. А в поєднанні зі спідницею довжини міді — це вдалий експеримент, який точно приверне увагу.
Відкрите взуття зі шкарпетками
Щодо такого незвичного стилю, то дизайнери та фешн-стилісти рекомендують не боятися виходити за рамки та комбінувати непоєднуване. Відкрите взуття зі шкарпетками — вдалий спосіб додати в образ родзинку.
Аксесуари для тіла
Аксесуари можна носити не лише на традиційних місцях. Вуличні стилісти спрогнозували, що аксесуари на тілі — тренд літа 2023. Їх можна носити на попереку, ногах, руках і це поєднання буде доречне як до вишуканих вечірніх суконь, так і для спортивного стилю з укороченими топами.
Нашарування топів із бра
Колготки резинка яких виглядає з-під спідниці або нашарування топів на верхній одяг — на перший погляд, дуже дивне поєднання, проте цей модний "прийом" швидко підхопили дизайнери та слідкувачі моди й активно показують його використання в Instagram.
Нашарування спідниць або спідниця з подвійним подолом
Цього літа особливо популярним стане формування образів із нашарування кількох кофтин, топів чи спідниць. При цьому важливо, аби ці речі були подібні за текстурою та стилем.
Базова біла майка — в усі аутфіти
Біла майка — універсальні річ, яка є у гардеробі кожної жінки чи чоловіка. Така просто, на перший погляд, річ, може влучно доповнити будь-який образ.
Акцентний комірець
Екстравагантні накладні комірці — модний тренд. Вони знімні, тому їх легко підбирати для будь-якого наряду.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про ТОП-5 аксесуарів на літо, які зроблять будь-який образ розкішним.