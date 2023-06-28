Це змінить ваш стиль: незвичайні поєднання одягу у 2023 році

Модель у топі бандо. Фото: Elle

З часом стилізація змінюється, у тренди повертаються чимало предметів гардероба з минулого, які отримують сучасне бачення від дизайнерів та цікаве поєднання з фешн-речима.

Новини.LIVE зібрали незвичайні способи стилізації на літо 2023 року.

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Спідниця міді і топ бандо

Спідниця міді — це один із базових предметів жіночого гардероба, який уже багато років залишається на піку популярності і не збирається зменшувати своїх обертів.

А грайливий топ бандо — справжня візитівка літа. І як показують дизайнери, ремені можна використовувати не лише як аксесуар. А в поєднанні зі спідницею довжини міді — це вдалий експеримент, який точно приверне увагу.

Топ з ременів та спідниця міді. Фото: Elle

Відкрите взуття зі шкарпетками

Щодо такого незвичного стилю, то дизайнери та фешн-стилісти рекомендують не боятися виходити за рамки та комбінувати непоєднуване. Відкрите взуття зі шкарпетками — вдалий спосіб додати в образ родзинку.

Відкрите взуття зі шкарпетками. Фото: Elle

Аксесуари для тіла

Аксесуари можна носити не лише на традиційних місцях. Вуличні стилісти спрогнозували, що аксесуари на тілі — тренд літа 2023. Їх можна носити на попереку, ногах, руках і це поєднання буде доречне як до вишуканих вечірніх суконь, так і для спортивного стилю з укороченими топами.

Аксесуари на тілі. Фото: Elle

Нашарування топів із бра

Колготки резинка яких виглядає з-під спідниці або нашарування топів на верхній одяг — на перший погляд, дуже дивне поєднання, проте цей модний "прийом" швидко підхопили дизайнери та слідкувачі моди й активно показують його використання в Instagram.

Фото: Elle

Нашарування спідниць або спідниця з подвійним подолом

Цього літа особливо популярним стане формування образів із нашарування кількох кофтин, топів чи спідниць. При цьому важливо, аби ці речі були подібні за текстурою та стилем.

Фото: Elle

Базова біла майка — в усі аутфіти

Біла майка — універсальні річ, яка є у гардеробі кожної жінки чи чоловіка. Така просто, на перший погляд, річ, може влучно доповнити будь-який образ.

Фото: Elle

Акцентний комірець

Екстравагантні накладні комірці — модний тренд. Вони знімні, тому їх легко підбирати для будь-якого наряду.

Фото: Elle

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ТОП-5 аксесуарів на літо, які зроблять будь-який образ розкішним.