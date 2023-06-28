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Это изменит ваш стиль: необычные сочетания одежды в 2023 году

28 июня 2023 20:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Это изменит ваш стиль: необычные сочетания одежды в 2023 году
Модель в топе бандо. Фото: Elle
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

С течением времени стилизация меняется, в тренды возвращаются немало вещей гардероба из прошлого, которые получают современное видение от дизайнеров и интересное сочетание с фэшн-вещами.

Новини.LIVE собрали необычные способы стилизации на лето 2023 года.

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Юбка миди и топ бандо

Юбка миди — это один из базовых предметов женского гардероба, который уже много лет остается на пике популярности и не собирается сбавлять своих оборотов.

А игривый топ бандо — настоящая визитка лета. И как показывают дизайнеры, ремни можно использовать не только как аксессуар. А в сочетании с юбкой длины миди – это удачный эксперимент, который точно привлечет внимание.

мода
Топ из ремней и юбка меди. Фото: Elle

Открытая обувь с носками

Что касается такого необычного стиля, дизайнеры и фэшн-стилисты рекомендуют не бояться выходить за рамки и комбинировать несовместимое. Открытая обувь с носками — удачный способ добавить в образ изюминку.

мода
Открытая обувь с носками. Фото: Elle

Аксессуары для тела

Аксессуары можно носить не только на традиционных местах. Уличные стилисты спрогнозировали, что аксессуары на теле — тренд лета 2023. Их можно носить на пояснице, ногах, руках и это сочетание уместно как к изысканным вечерним платьям, так и для спортивного стиля с укороченными топами.

мода
Аксессуары на теле. Фото: Elle

Наслоение топов из бра

Колготки резинка которых смотрится из-под юбки или наслоения топов на верхнюю одежду – на первый взгляд, очень странное сочетание, однако этот модный "прием" быстро подхватили дизайнеры и следители моды и активно показывают его использование в Instagram.

мода
Наслоение топов из бра. Фото: Elle

Наслоение юбок или юбка с двойным подолом

Этим летом особенно популярным станет формирование образов по наслоению нескольких кофт, топов или юбок. При этом важно, чтобы эти вещи были подобны текстуре и стилю.

мода
Наслоение юбок. Фото: Elle

  Базовая белая майка – во все аутфиты

Белая майка — универсальная вещь, которая есть в гардеробе каждой женщины или мужчины. Такая просто, на первый взгляд, вещь может точно дополнить любой образ.

мода
Базовая белая майка. Фото: Elle

Акцентный воротничок

Экстравагантные накладные воротники — модный тренд. Они съемные, потому их просто подбирать для любого наряда.

мода
Акцентный воротничок. Фото: Elle

Напомним, недавно мы писали о ТОП-5 аксессуарах на лето, которые сделают любой образ роскошным.

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