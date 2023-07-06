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Сама себе стилист: с чем сочетать обычную белую майку в 2023 году

6 июля 2023 07:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
С чем можно сочетать белую майку – самые простые образы
Стильный и изысканный образ женщины с белой майкой. Фото: instagram.com/p/CtHBMSgqjep/
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

В летнюю жару некоторые люди предпочитают майки, которые являются универсальным элементом гардероба и облегчают состояние во время высоких температур на улице. В частности, люди выбирают белые майки, поэтому стоит знать, с чем их можно сочетать, чтобы выглядеть безупречно.

Новини.LIVE рассказывает о том, с чем можно носить белые майки.

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В чем преимущество белых маек?

Белые майки — это хороший вариант не только для прогулки по городу, но и для отдыха или даже вечеринок. Благодаря этому элементу одежды можно приложить минимум усилий, но иметь такой вид, который не останется без внимания окружающих.

Белая майка
Белая майка, которую можно сочетать с любым низом. Фото: Pinterest

Главным преимуществом этой майки является то, что ее легко можно комбинировать с абсолютно любым низом. Например, ее можно носить под шорты и юбки разной длины или одевать под джинсы и брюки. Такая майка всегда смотрится благородно, а с помощью черного низа можно создать элегантный образ.

С чем можно сочетать белую майку?

Простой вариант — это сочетание белой майки с джинсами голубого цвета, а также с кроссовками, босоножками или сандалями. Также она является проводником большого количества других цветов, благодаря чему ее можно одевать под красные брюки, яркую рубашку или розовый пиджак.

Белая майка под красные брюки
Белая майка, которую можно одевать под красные брюки. Фото: Pinterest

Если говорить об офисных выходах, то здесь лучшего варианта, чем рубашка белого цвета, найти нельзя. Ее можно комбинировать с брючным костюмом и иметь классический образ.

Белая рубашка под черные брюки и пиджак
Белая рубашка под классические черные брюки и пиджак. Фото: Pinterest

Кроме того, майка белого цвета очень эффектно смотрится в комбинации с брюками такого же цвета. Благодаря такому монохромному образу можно выглядеть роскошно и дорого.

Напомним, мы писали о том, как можно выделить свой загар с помощью любимых вещей.

Раньше мы рассказывали, с чем можно удачно и стильно комбинировать джинсы.

Также мы сообщали о том, какая популярная одежда никогда не выйдет из моды.

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