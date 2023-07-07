З чим можна поєднувати звичайні велосипедки – як перетворити спорт на стиль

Перетворіть спорт на стиль: під що у 2023 році можна одягати велосипедки
Влітку більшість дівчат любить носити не тільки джинсові шорти, спідниці та сукні, а й велосипедки, які підкреслюють фігуру та звертають на себе увагу оточуючих. Ми ділимося секретами того, з чим можна поєднувати велосипедки, щоб мати стильний вигляд.
Новини.LIVE розповідає, з чим можна комбінувати велосипедки.
Напевно у шафі кожної дівчини можна помітити велосипедки, які відрізняються неймовірним комфортом та покращують стан у сильну спеку своєю легкістю. А якщо розуміти, з чим їх можна поєднати, можна отримати досить стильний аутфіт.
З чим можна носити велосипедки?
Піджак або худі
Якщо надворі трохи знижується температура повітря, можна сміливо одягати велосипедки під піджак або худі, що є хорошим балансом між стилем та зручністю. До цього образу можна додати зручне взуття, кепку або маленьку сумочку.
Футболка оверсайз
Розмір оверсайз зараз у моді, тому така футболка ідеально пасуватиме під велосипедки. Такий образ можна одягати для прогулянок містом, для подорожей або для дружніх зустрічей.
Топ або кроп-топ
У неймовірну спеку ідеальним варіантом буде поєднання велосипедок із топами, які досі є дуже популярними серед дівчат. Цей образ можна доповнити кедами або кросівками, а також сонцезахисними окулярами.
Сорочка
Сорочки з льону та бавовни не втрачають актуальності й досі, а ще пасуватимуть до велосипедок та додадуть жіночності. Такий образ буде модним, молодіжним та, водночас, універсальним.
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