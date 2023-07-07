Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода та стиль arrow Перетворіть спорт на стиль: під що у 2023 році можна одягати велосипедки arrow

Перетворіть спорт на стиль: під що у 2023 році можна одягати велосипедки

7 липня 2023 06:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
З чим можна поєднувати звичайні велосипедки – як перетворити спорт на стиль
Дівчина у стильному образі з велосипедок та піджаку. Фото: Pinterest
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Влітку більшість дівчат любить носити не тільки джинсові шорти, спідниці та сукні, а й велосипедки, які підкреслюють фігуру та звертають на себе увагу оточуючих. Ми ділимося секретами того, з чим можна поєднувати велосипедки, щоб мати стильний вигляд.

Новини.LIVE розповідає, з чим можна комбінувати велосипедки.

Читайте також:

Напевно у шафі кожної дівчини можна помітити велосипедки, які відрізняються неймовірним комфортом та покращують стан у сильну спеку своєю легкістю. А якщо розуміти, з чим їх можна поєднати, можна отримати досить стильний аутфіт.

З чим можна носити велосипедки?

Піджак або худі

Якщо надворі трохи знижується температура повітря, можна сміливо одягати велосипедки під піджак або худі, що є хорошим балансом між стилем та зручністю. До цього образу можна додати зручне взуття, кепку або маленьку сумочку.

Велосипедки под пиджак
Молода дівчина у велосипедках, які можно поєднувати з піджаком. Фото: Pinterest

Футболка оверсайз

Розмір оверсайз зараз у моді, тому така футболка ідеально пасуватиме під велосипедки. Такий образ можна одягати для прогулянок містом, для подорожей або для дружніх зустрічей.

Велосипедки под футболку оверсайз
Молода дівчина у велосипедках, які можна комбінувати з футболкою оверсайз. Фото: Pinterest

Топ або кроп-топ

У неймовірну спеку ідеальним варіантом буде поєднання велосипедок із топами, які досі є дуже популярними серед дівчат. Цей образ можна доповнити кедами або кросівками, а також сонцезахисними окулярами.

Велосипедки под топ
Дівчина у велосипедках під короткий топ. Фото: Pinterest

Сорочка

Сорочки з льону та бавовни не втрачають актуальності й досі, а ще пасуватимуть до велосипедок та додадуть жіночності. Такий образ буде модним, молодіжним та, водночас, універсальним.

Велосипедки под льняную рубашку
Дівчина у велосипедках, які вона одягла під льняну сорочку. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, з чим можна поєднати звичайну білу майку, щоб мати стильний вигляд.

Раніше ми розповідали про те, які жіночі топи є модними влітку 2023 року.

Також ми повідомляли про те, які шорти варто викинути з літнього гардеробу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз