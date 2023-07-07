З чим можна поєднувати звичайні велосипедки – як перетворити спорт на стиль

Дівчина у стильному образі з велосипедок та піджаку. Фото: Pinterest

Влітку більшість дівчат любить носити не тільки джинсові шорти, спідниці та сукні, а й велосипедки, які підкреслюють фігуру та звертають на себе увагу оточуючих. Ми ділимося секретами того, з чим можна поєднувати велосипедки, щоб мати стильний вигляд.

Новини.LIVE розповідає, з чим можна комбінувати велосипедки.

Читайте також:

Напевно у шафі кожної дівчини можна помітити велосипедки, які відрізняються неймовірним комфортом та покращують стан у сильну спеку своєю легкістю. А якщо розуміти, з чим їх можна поєднати, можна отримати досить стильний аутфіт.

З чим можна носити велосипедки?

Піджак або худі

Якщо надворі трохи знижується температура повітря, можна сміливо одягати велосипедки під піджак або худі, що є хорошим балансом між стилем та зручністю. До цього образу можна додати зручне взуття, кепку або маленьку сумочку.

Молода дівчина у велосипедках, які можно поєднувати з піджаком. Фото: Pinterest

Футболка оверсайз

Розмір оверсайз зараз у моді, тому така футболка ідеально пасуватиме під велосипедки. Такий образ можна одягати для прогулянок містом, для подорожей або для дружніх зустрічей.

Молода дівчина у велосипедках, які можна комбінувати з футболкою оверсайз. Фото: Pinterest

Топ або кроп-топ

У неймовірну спеку ідеальним варіантом буде поєднання велосипедок із топами, які досі є дуже популярними серед дівчат. Цей образ можна доповнити кедами або кросівками, а також сонцезахисними окулярами.

Дівчина у велосипедках під короткий топ. Фото: Pinterest

Сорочка

Сорочки з льону та бавовни не втрачають актуальності й досі, а ще пасуватимуть до велосипедок та додадуть жіночності. Такий образ буде модним, молодіжним та, водночас, універсальним.

Дівчина у велосипедках, які вона одягла під льняну сорочку. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, з чим можна поєднати звичайну білу майку, щоб мати стильний вигляд.

Раніше ми розповідали про те, які жіночі топи є модними влітку 2023 року.

Також ми повідомляли про те, які шорти варто викинути з літнього гардеробу.