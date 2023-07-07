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Превратите спорт в стиль: под что в 2023 году можно надевать велосипедки

7 июля 2023 06:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
С чем можно сочетать обычные велосипедки – как превратить спорт в стиль
Девушка в стильном образе с велосипедками и пиджаком. Фото: Pinterest
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Летом большинство девушек любят носить не только джинсовые шорты, юбки и платья, но и велосипедки, которые подчеркивают фигуру и обращают на себя внимание окружающих. Мы делимся секретами того, с чем можно сочетать велосипедки, чтобы выглядеть стильно.

Новини.LIVE рассказывает, с чем можно комбинировать велосипедки.

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Наверняка в шкафу каждой девушки можно заметить велосипедки, отличающиеся невероятным комфортом и улучшающие состояние в сильную жару своей легкостью. А если понимать, с чем их можно соединить, можно получить стильный аутфит.

С чем можно носить велосипедки?

Пиджак или худи

Если на улице немного снижается температура воздуха, можно смело одевать велосипедки под пиджак или худи, что является хорошим балансом между стилем и удобством. К этому образу можно добавить удобную обувь, кепку или маленькую сумочку.

Велосипедки под пиджак.
Молодая девушка в велосипедках, которые можно сочетать с пиджаком. Фото: Pinterest

Футболка оверсайз

Размер оверсайз сейчас в моде, поэтому такая футболка будет идеально подходить под велосипедки. Такой образ можно одевать для прогулок по городу, для путешествий или для дружеских встреч.

Велосипеды под футболку оверсайз.
Молодая девушка в велосипедках, которые можно сочетать с футболкой оверсайз. Фото: Pinterest

Топ или кроп-топ

В невероятную жару идеальным вариантом будет сочетание велосипедок с топами, которые до сих пор очень популярны среди девушек. Этот образ можно дополнить кедами или кроссовками, а также солнцезащитными очками.

Велосипедки под топ
Девушка в велосипедках под короткий топ. Фото: Pinterest

Рубашка

Рубашки из льна и хлопка не теряют актуальности до сих пор, а еще подойдут к велосипедкам и прибавят женственности. Такой образ будет модным, молодежным и одновременно универсальным.

Велосипедки под льняную рубашку.
Девушка в велосипедках, которые она надела под льняную рубашку. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, с чем можно сочетать обычную белую майку, чтобы выглядеть стильно.

Ранее мы рассказывали о том, какие женские топы модные летом 2023 года.

Также мы сообщали о том, какие шорты следует выбросить из летнего гардероба.

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