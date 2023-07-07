С чем можно сочетать обычные велосипедки – как превратить спорт в стиль

Превратите спорт в стиль: под что в 2023 году можно надевать велосипедки
Летом большинство девушек любят носить не только джинсовые шорты, юбки и платья, но и велосипедки, которые подчеркивают фигуру и обращают на себя внимание окружающих. Мы делимся секретами того, с чем можно сочетать велосипедки, чтобы выглядеть стильно.
Новини.LIVE рассказывает, с чем можно комбинировать велосипедки.
Наверняка в шкафу каждой девушки можно заметить велосипедки, отличающиеся невероятным комфортом и улучшающие состояние в сильную жару своей легкостью. А если понимать, с чем их можно соединить, можно получить стильный аутфит.
С чем можно носить велосипедки?
Пиджак или худи
Если на улице немного снижается температура воздуха, можно смело одевать велосипедки под пиджак или худи, что является хорошим балансом между стилем и удобством. К этому образу можно добавить удобную обувь, кепку или маленькую сумочку.
Футболка оверсайз
Размер оверсайз сейчас в моде, поэтому такая футболка будет идеально подходить под велосипедки. Такой образ можно одевать для прогулок по городу, для путешествий или для дружеских встреч.
Топ или кроп-топ
В невероятную жару идеальным вариантом будет сочетание велосипедок с топами, которые до сих пор очень популярны среди девушек. Этот образ можно дополнить кедами или кроссовками, а также солнцезащитными очками.
Рубашка
Рубашки из льна и хлопка не теряют актуальности до сих пор, а еще подойдут к велосипедкам и прибавят женственности. Такой образ будет модным, молодежным и одновременно универсальным.
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