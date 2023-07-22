Які образи можна підібрати на всі випадки життя – фестиваль, робота чи весілля

Молода дівчина в стильному образі на відпочинку влітку. Фото: Freepik

Справжні модниці завжди стежать за головними трендами, особливо це стосується літнього періоду. Ми розповідаємо, на що потрібно звернути увагу влітку 2023 року, одягаючись в офіс та у подорож, на свято або фестиваль.

Новини.LIVE розповідає про те, на що потрібно звернути увагу модницям влітку 2023 року.

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Святковий захід

Наприклад, збираючись на весілля, стилісти радять обирати одяг класичного крою. Таким одягом може бути шовкова або сатинова сукня. Але варто розуміти, що не потрібно одягати біле вбрання, якщо про це не говориться у запрошенні на весілля.

Дуже важливо звертати увагу на місце проведення та обирати вбрання, залежно від нього. Наприклад, на пляж варто одягнути лляну сукню, а в ресторан — вечірню або коктейльну.

Шовкові сукні, які можна одягнути в ресторан. Фото: Pinterest

Крім того, варто звернути увагу на зачіску та макіяж, а також на взуття, яке повинно гармоніювати з місцем та оточенням.

Фестиваль

На фестивалях актуальним є стиль бохо, наприклад шкіра, квіти, джинси та різного роду фактури. Можна одянути як черевики, так і кросівки. Важливо розуміти, що фестиваль — це місце, де можна не притримуватися правил щодо зовнішнього вигляду.

Фестиваль, на який можна одягнути будь-який одяг. Фото: Pinterest

Робота

На роботу стилісти не радять одягати короткі шорти, прозорий одяг або футболки, де намальовані пляжні елементи. Влітку на роботу краще одягати легкі сорочки, футболки або піджаки, але з легкої тканини. Якщо є бажання одягнути сукню, варто обирати легкі, але не прозорі тканини.

Образ, який можна підібрати для роботи. Фото: Pinterest

Подорож

Влітку для подорожей можна обрати одяг зі смугастим малюнком або чистого кольору. Також можна одягнути широкі штани або спідниці, які розвиваються на вітрі.

Образ, який можна підібрати для подорожей. Фото: Pinterest

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