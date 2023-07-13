Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода та стиль arrow Як носити сукню під кеди влітку 2023 року: ТОП-3 найкращих образів arrow

Як носити сукню під кеди влітку 2023 року: ТОП-3 найкращих образів

13 липня 2023 20:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Як правильно носити сукню під кеди – корисні лайфхаки на літо 2023 року
Молода дівчина в літньому сарафані та кедах. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Багато дівчат любить носити різні сукні, щоб мати жіночний вигляд, але не люблять носити туфлі під них, тому обирають кеди або кросівки. А щоб мати гармонійний вигляд, варто розуміти, які образи можна створити з сукні та кедів, щоб оточуючі були в захваті.

Новини.LIVE розповідає, які образи варто обрати як для прогулянки містом, так і для дружньої зустрічі.

Читайте також:

Більшість дівчат, купуючи одяг в магазині, обирають, перш за все, комфорт та зручність. Це ж стосується й взуття, яке повинно бути зручним під час пересування. Зараз на вулиці можна зустріти багато дівчат, які поєднують сукню з кедами чи кросівками, але не завжди це має доречний вигляд.

Тому важливо розуміти, як правильно комбінувати літні сукні з кедами та які образи варто обрати.

Як правильно поєднувати сукні з кедами?

Джинсовий сарафан з кедами

Зараз дуже актуальним матеріалом є денім, тому джинсовий сарафан під кеди точно приверне увагу оточуючих. Причому, що найважливіше, такий образ матиме гарний вигляд на будь-якому типі фігури. Цей образ можна розбавити якимось аксесуаром.

Джинсовый сарафан с кедами
Молода дівчина у джинсовому сарафані з кедами. Фото: Pinterest

Літня сукня з кедами

Стилісти кажуть, що під такий образ не варто обирати масивне взуття, його потрібно замінити на більш мінімалістичне. Під цей одяг варто одягати кеди без принтів та великих деталей. А щоб образ вийшов жіночним, варто обирати сукні з відкритими плечима.

Летнее платье с открытыми плечами под кеды
Дівчина у літній сукні з відкритима плечима під кеди. Фото: Pinterest

Сукня-комбінація з кедами

Цей образ матиме гармонійний вигляд тільки у тому випадку, якщо ви одягнете кеди на низькій підошві. Так можна буде поєднати спортивний та романтичний стиль, а оточуючі "не тикатимуть пальцями" через недоречний образ.

Платье-комбинация с кедами
Жінка у сукні-комбінації з кедами. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, з чим сміливо можна поєднати звичайну жіночу жилетку. 

Раніше ми розповідали про те, яке стильне взуття обов’язково повинно бути в жіночому гардеробі літа 2023 року. 

Також ми повідомляли про те, під що у 2023 році можна одягати звичайні велосипедки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

None

Корупція, зарплати військовим, контрабанда та бек-офіси. Велике інтерв'ю з Ярославом Железняком

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз