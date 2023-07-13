Як правильно носити сукню під кеди – корисні лайфхаки на літо 2023 року

Як носити сукню під кеди влітку 2023 року: ТОП-3 найкращих образів
Багато дівчат любить носити різні сукні, щоб мати жіночний вигляд, але не люблять носити туфлі під них, тому обирають кеди або кросівки. А щоб мати гармонійний вигляд, варто розуміти, які образи можна створити з сукні та кедів, щоб оточуючі були в захваті.
Новини.LIVE розповідає, які образи варто обрати як для прогулянки містом, так і для дружньої зустрічі.
Більшість дівчат, купуючи одяг в магазині, обирають, перш за все, комфорт та зручність. Це ж стосується й взуття, яке повинно бути зручним під час пересування. Зараз на вулиці можна зустріти багато дівчат, які поєднують сукню з кедами чи кросівками, але не завжди це має доречний вигляд.
Тому важливо розуміти, як правильно комбінувати літні сукні з кедами та які образи варто обрати.
Як правильно поєднувати сукні з кедами?
Джинсовий сарафан з кедами
Зараз дуже актуальним матеріалом є денім, тому джинсовий сарафан під кеди точно приверне увагу оточуючих. Причому, що найважливіше, такий образ матиме гарний вигляд на будь-якому типі фігури. Цей образ можна розбавити якимось аксесуаром.
Літня сукня з кедами
Стилісти кажуть, що під такий образ не варто обирати масивне взуття, його потрібно замінити на більш мінімалістичне. Під цей одяг варто одягати кеди без принтів та великих деталей. А щоб образ вийшов жіночним, варто обирати сукні з відкритими плечима.
Сукня-комбінація з кедами
Цей образ матиме гармонійний вигляд тільки у тому випадку, якщо ви одягнете кеди на низькій підошві. Так можна буде поєднати спортивний та романтичний стиль, а оточуючі "не тикатимуть пальцями" через недоречний образ.
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