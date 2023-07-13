Як правильно носити сукню під кеди – корисні лайфхаки на літо 2023 року

Молода дівчина в літньому сарафані та кедах. Фото: Pexels

Багато дівчат любить носити різні сукні, щоб мати жіночний вигляд, але не люблять носити туфлі під них, тому обирають кеди або кросівки. А щоб мати гармонійний вигляд, варто розуміти, які образи можна створити з сукні та кедів, щоб оточуючі були в захваті.

Новини.LIVE розповідає, які образи варто обрати як для прогулянки містом, так і для дружньої зустрічі.

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Більшість дівчат, купуючи одяг в магазині, обирають, перш за все, комфорт та зручність. Це ж стосується й взуття, яке повинно бути зручним під час пересування. Зараз на вулиці можна зустріти багато дівчат, які поєднують сукню з кедами чи кросівками, але не завжди це має доречний вигляд.

Тому важливо розуміти, як правильно комбінувати літні сукні з кедами та які образи варто обрати.

Як правильно поєднувати сукні з кедами?

Джинсовий сарафан з кедами

Зараз дуже актуальним матеріалом є денім, тому джинсовий сарафан під кеди точно приверне увагу оточуючих. Причому, що найважливіше, такий образ матиме гарний вигляд на будь-якому типі фігури. Цей образ можна розбавити якимось аксесуаром.

Молода дівчина у джинсовому сарафані з кедами. Фото: Pinterest

Літня сукня з кедами

Стилісти кажуть, що під такий образ не варто обирати масивне взуття, його потрібно замінити на більш мінімалістичне. Під цей одяг варто одягати кеди без принтів та великих деталей. А щоб образ вийшов жіночним, варто обирати сукні з відкритими плечима.

Дівчина у літній сукні з відкритима плечима під кеди. Фото: Pinterest

Сукня-комбінація з кедами

Цей образ матиме гармонійний вигляд тільки у тому випадку, якщо ви одягнете кеди на низькій підошві. Так можна буде поєднати спортивний та романтичний стиль, а оточуючі "не тикатимуть пальцями" через недоречний образ.

Жінка у сукні-комбінації з кедами. Фото: Pinterest

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