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Как носить платье под кеды летом 2023 года: ТОП-3 самых лучших образов

13 июля 2023 20:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как правильно носить платье под кеды – полезные лайфхаки на лето 2023 года
Молодая девушка в летнем сарафане и кедах. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Многие девушки любят носить разные платья, чтобы выглядеть женственно, но не любят носить туфли под них, поэтому выбирают кеды или кроссовки. А чтобы выглядеть гармонично, стоит понимать, какие образы можно создать из платья и кедов, чтобы окружающие были в восторге.

Новини.LIVE рассказывает, какие образы следует выбрать как для прогулки по городу, так и для дружеской встречи.

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Большинство девушек, покупая одежду в магазине, выбирают, прежде всего, комфорт и удобство. Это же касается и обуви, которая должна быть удобной во время передвижения. Сейчас на улице можно встретить много девушек, которые сочетают платье с кедами или кроссовками, но не всегда это выглядит уместно.

Поэтому важно понимать, как правильно комбинировать летние платья с кедами и какие образы следует выбрать.

Как правильно сочетать платья с кедами?

Джинсовый сарафан с кедами

Сейчас очень актуальным материалом является джинс, потому джинсовый сарафан под кеды точно привлечет внимание окружающих. Причем, что самое важное, такой образ будет хорошо выглядеть на любом типе фигуры. Этот образ можно разбавить каким-нибудь аксессуаром.

Джинсовый сарафан с кедами
Молодая девушка в джинсовом сарафане с кедами. Фото: Pinterest

Летнее платье с кедами

Стилисты говорят, что под такой образ не стоит выбирать массивную обувь, ее нужно заменить более минималистической. Под эту одежду следует одевать кеды без принтов и больших деталей. А чтобы образ получился женственным, следует выбирать платья с открытыми плечами.

Летнее платье с открытыми плечами.
Девушка в летнем платье с открытыми плечами под кеды. Фото: Pinterest

Платье-комбинация с кедами

Этот образ будет выглядеть гармонично только в том случае, если вы наденете кеды на низкой подошве. Так можно будет сочетать спортивный и романтичный стиль, а окружающие "не будут тыкать пальцами" из-за неуместного образа.

Платье-комбинация с кедами
Женщина в платье-комбинации с кедами. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, с чем смело можно комбинировать обычную женскую жилетку.

Раньше мы рассказывали о том, какая стильная обувь обязательно должна быть в женском гардеробе лета 2023 года.

Также мы сообщали о том, под что в 2023 году можно одевать обычные велосипедки.

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