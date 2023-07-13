Как правильно носить платье под кеды – полезные лайфхаки на лето 2023 года

Молодая девушка в летнем сарафане и кедах. Фото: Pexels

Многие девушки любят носить разные платья, чтобы выглядеть женственно, но не любят носить туфли под них, поэтому выбирают кеды или кроссовки. А чтобы выглядеть гармонично, стоит понимать, какие образы можно создать из платья и кедов, чтобы окружающие были в восторге.

Новини.LIVE рассказывает, какие образы следует выбрать как для прогулки по городу, так и для дружеской встречи.

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Большинство девушек, покупая одежду в магазине, выбирают, прежде всего, комфорт и удобство. Это же касается и обуви, которая должна быть удобной во время передвижения. Сейчас на улице можно встретить много девушек, которые сочетают платье с кедами или кроссовками, но не всегда это выглядит уместно.

Поэтому важно понимать, как правильно комбинировать летние платья с кедами и какие образы следует выбрать.

Как правильно сочетать платья с кедами?

Джинсовый сарафан с кедами

Сейчас очень актуальным материалом является джинс, потому джинсовый сарафан под кеды точно привлечет внимание окружающих. Причем, что самое важное, такой образ будет хорошо выглядеть на любом типе фигуры. Этот образ можно разбавить каким-нибудь аксессуаром.

Молодая девушка в джинсовом сарафане с кедами. Фото: Pinterest

Летнее платье с кедами

Стилисты говорят, что под такой образ не стоит выбирать массивную обувь, ее нужно заменить более минималистической. Под эту одежду следует одевать кеды без принтов и больших деталей. А чтобы образ получился женственным, следует выбирать платья с открытыми плечами.

Девушка в летнем платье с открытыми плечами под кеды. Фото: Pinterest

Платье-комбинация с кедами

Этот образ будет выглядеть гармонично только в том случае, если вы наденете кеды на низкой подошве. Так можно будет сочетать спортивный и романтичный стиль, а окружающие "не будут тыкать пальцами" из-за неуместного образа.

Женщина в платье-комбинации с кедами. Фото: Pinterest

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