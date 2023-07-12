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В них ви матимете бездоганний вигляд: які незвичайні спідниці в моді влітку-2023

12 липня 2023 20:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Які спідниці в моді влітку 2023 року – ТОП 4 кращих
Щаслива дівчина в гарній спідниці на природі. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Жіночу шафу просто неможливо уявити без великої кількості спідниць, які можна комбінувати з різними улюбленими речами. Тому варто знати, які спідниці в моді влітку 2023 року для всіх жінок та дівчат та що варто знати про найстильніші спідниці цього сезону.

Про це повідомляють на сторінці mode.vise в соціальній мережі Instagram.

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Багато жінок дуже люблять носити спідниці різної довжини, які можна поєднувати як з романтичними, так і зі спортивними образами. А цього сезону дуже актуальними є спідниці чотирьох фасонів, які точно привернуть увагу навколишніх.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MODEVISE (@mode.vise)

Стилісти стверджують, що спідниця — це більш універсальна річ жіночого гардеробу, аніж сукня. Річ у тім, що з цим предметом гардеробу жінки та дівчата можуть комбінувати як блузи з топами, так і сорочки, жакети та джемпери.

Які жіночі спідниці в моді влітку 2023 року?

Мереживна спідниця

Цей матеріал тканини традиційно перетворюється на популярний матеріал в теплий сезон року. Саме тому можна сміливо одягати такі спідниці під різні речі, складаючи різні образи.

Кружевная юбка
Мереживна спідниця, яка в тренді влітку 2023 року. Фото: Pinterest

Спідниця-пов’язка

Цей фасон є дуже модним в літній сезон 2023 року, його також можна носити під різні образи. Такий фасон перетворить кожну жінку на справжню королеву краси.

Юбка-повязка
Спідниця-пов'язка, яка є трендовою влітку 2023 року. Фото: Pinterest

Спідниця з бахромою 

Якщо є бажання акцентувати увагу навколишніх на своєму образі, можно обрати не звичайну спідницю, а спідницю з бахромою. Стилісти стверджують, що така спідниця знову увійшла до ТОП найтрендовіших спідниць літа 2023 року.

Юбка с бахромой
Спідниця з бахромою, яка в тренді літа 2023 року. Фото: Pinterest

Асиметрична спідниця з деніму 

Джинсові спідниці ніколи не виходять з моди, в них дуже комфортно ходити. А асиметричний крій додасть до цієї спідниці родзинки.

Ассиметричная юбка джинсовая
Асиметрична спідниця з деніму, яка в моді влітку-2023. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які стильні образи можна створити з жіночою жилеткою. 

Раніше ми розповідали про те, яке жіноче взуття повинно бути в літньому гардеробі 2023 року. 

Також ми повідомляли про те, які образи в 2023 році можна створити влітку на перше побачення.

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