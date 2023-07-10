Яке взуття в моді влітку 2023 року – незвичайне, але дуже стильне

Велика кількість жіночого взуття різного виду. Фото: Freepik

У 2023 році одним з головних трендів літа є неординарне відкрите взуття, яке хоч і з’явилося недавно, але вже швидко запала в душу великій кількості жінок. Стилістка Ната Москаленко показала таке взуття та дала поради того, як його можна носити влітку.

Відповідними фотографіями Ната Москаленко поділилася на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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У світі є багато дівчат, які стежать за головними трендами кожного сезону та не на мить не перестають оновлювати свої гардероби, щоб мати модний вигляд та привертати увагу навколишніх. Серед головних трендів, які постійно змінюються, є взуття.

Яке взуття в тренді влітку 2023 року?

Влітку цього року модним є відкрите взуття, яке має досить незвичайний вигляд. За словами стилістки Нати Москаленко, таким взуттям є в’єтнамки на підборах. Вона показала, який вони мають вигляд та під що їх можна сміливо одягати.

"З легкої руки сестер Олсен з The Row вони стали культовими та вже кілька років не здають трендових позицій!" — зазначила стилістка Ната Москаленко, поділившись образами, які можна створити з цими незвичайними в’єтнамками.

Які образи можна створювати з в’єтнамками на підборах?

Моделі цього взуття можуть мати закритий вигляд, а можуть зверху мати дві смужки, як звичайні в’єтнамки. Але трендом цього літа є саме в’єтнамки на невеликих тонких підборах, які додадуть стилю та точно привернуть увагу.

Ці в’єтнамки можна сміливо поєднувати з міді- та максіспідницями, а також з вкороченими брюками.

В'єтнамки на підборах, які можна одягати під спідницю. Фото: instagram.com/p/CubY4DcAvYm/

Шльопанці на підборах, які можна поєднувати із вкороченими брюками. Фото: Pinterest

Але варто зазначити, що верхні смужки мають бути зручними, щоб між пальцями ці шльопанці не натирали. Також слід обирати вироби тільки з натуральних матеріалів, щоб ноги дихали.

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