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Эта стильная обувь обязательно должна быть в вашем гардеробе летом 2023 года

10 июля 2023 20:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какая обувь в моде летом 2023 года – необычная, но очень стильная
Большое количество женской обуви разного вида. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

В 2023 году одним из главных трендов лета является неординарная открытая обувь, которая хоть и появилась недавно, но уже быстро запала в душу большого количества женщин. Стилистка Ната Москаленко показала такую обувь и дала советы, как ее можно носить летом.

Соответствующими фотографиями Ната Москаленко поделилась на своей странице в соцсети Instagram.

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В мире много девушек, которые следят за главными трендами каждого сезона и не на мгновение не перестают обновлять свои гардеробы, чтобы выглядеть модно и привлекать внимание окружающих. Среди постоянно меняющихся главных трендов обувь.

Какая обувь в тренде летом 2023 года?

Летом этого года модна открытая обувь, которая выглядит довольно необычно. По словам стилистки Наты Москаленко, такой обувью являются вьетнамки на каблуке. Она показала, как они выглядят и под что их можно смело одевать.

"С легкой руки сестер Олсен из The Row они стали культовыми и уже несколько лет не сдают трендовые позиции!" — отметила стилистка Ната Москаленко, поделившись образами, которые можно создать с этими необычными вьетнамками.

Какие образы можно создавать с вьетнамками на каблуке?

Модели этой обуви могут иметь закрытый вид, а могут сверху иметь две полоски, как обычные вьетнамки. Но трендом этого лета являются именно вьетнамки на небольшом тонком каблуке, который придаст стиля и точно привлечет внимание окружающих.

Эти вьетнамки можно смело сочетать с миди- и максиюбками, а также с укороченными брюками.

Вьетнамки на каблуках
Вьетнамки на каблуке, которые можно обувать под юбку. Фото: instagram.com/p/CubY4DcAvYm/
Вьетнамки на каблуках
Шлепки на каблуке, которые можно сочетать с укороченными брюками. Фото: Pinterest

Но следует отметить, что верхние полоски должны быть удобными, чтобы между пальцами эти шлепки не натирали. Также следует выбирать изделия только из натуральных материалов, чтобы ноги дышали.

Напомним, мы писали о том, какие образы можно выбрать на первое свидание в летний период 2023 года.

Раньше мы рассказывали о том, с чем в 2023 году можно сочетать обычные велосипедки, чтобы выглядеть стильно.

Также мы сообщали о том, под что можно одевать обычную белую майку, чтобы выглядеть безупречно.

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