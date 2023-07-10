Какая обувь в моде летом 2023 года – необычная, но очень стильная

Большое количество женской обуви разного вида. Фото: Freepik

В 2023 году одним из главных трендов лета является неординарная открытая обувь, которая хоть и появилась недавно, но уже быстро запала в душу большого количества женщин. Стилистка Ната Москаленко показала такую обувь и дала советы, как ее можно носить летом.

Соответствующими фотографиями Ната Москаленко поделилась на своей странице в соцсети Instagram.

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В мире много девушек, которые следят за главными трендами каждого сезона и не на мгновение не перестают обновлять свои гардеробы, чтобы выглядеть модно и привлекать внимание окружающих. Среди постоянно меняющихся главных трендов обувь.

Какая обувь в тренде летом 2023 года?

Летом этого года модна открытая обувь, которая выглядит довольно необычно. По словам стилистки Наты Москаленко, такой обувью являются вьетнамки на каблуке. Она показала, как они выглядят и под что их можно смело одевать.

"С легкой руки сестер Олсен из The Row они стали культовыми и уже несколько лет не сдают трендовые позиции!" — отметила стилистка Ната Москаленко, поделившись образами, которые можно создать с этими необычными вьетнамками.

Какие образы можно создавать с вьетнамками на каблуке?

Модели этой обуви могут иметь закрытый вид, а могут сверху иметь две полоски, как обычные вьетнамки. Но трендом этого лета являются именно вьетнамки на небольшом тонком каблуке, который придаст стиля и точно привлечет внимание окружающих.

Эти вьетнамки можно смело сочетать с миди- и максиюбками, а также с укороченными брюками.

Вьетнамки на каблуке, которые можно обувать под юбку. Фото: instagram.com/p/CubY4DcAvYm/

Шлепки на каблуке, которые можно сочетать с укороченными брюками. Фото: Pinterest

Но следует отметить, что верхние полоски должны быть удобными, чтобы между пальцами эти шлепки не натирали. Также следует выбирать изделия только из натуральных материалов, чтобы ноги дышали.

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