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З чим можна стильно поєднати жилетку: ТОП-6 кращих образів для жінок влітку 2023

12 липня 2023 07:40
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
З чим влітку можна поєднати жилетку – ТОП-6 образів для жінок
Стильний жіночий образ із жилеткою. Фото: Pinterest
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Однією з трендових речей цього літнього сезону стала жилетка, яка пасує до різних образів. Щоб мати стильний та бездоганний вигляд, варто знати, які образи можна сміливо створювати з жилеткою, яку із задоволенням одягає більшість дівчат.

Відповідні образи показали на сторінці "less_is_best_fashion" в соціальній мережі Instagram.

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Які образи можна створити з жилеткою?

Чорна сукня міді або максі з жилеткою

Цей образ можна створити дуже легко, а щоб він мав стильний вигляд, варто додати в’єтнамки чорного кольору. Розбавити цей образ можна золотистим чокером та чорними сонцезахисними окулярами. Останній фрагмент — це масивна сумка. 

Черное платье миди или макси с жилеткой
Чорна сукня міді або максі з жилеткою. Фото: instagram.com/p/CuY4-ooIkBd/

Топ-бандо з легкими шортами та жилеткою

Щоб створити цей образ, варто одягнути топ-бандо чорного кольору, чорні шорти та жилетку. Щоб розбавити цей наряд, варто обрати світлі кеди, світлі сонцезахисні окуляри та великий шопер коричневого кольору.

Топ-бандо с легкими шортами и жилеткой
Топ-бандо з легкими шортами та жилеткою. Фото: instagram.com/p/CuY4-ooIkBd/

Топ з шортами і сорочкою під жилетку 

До попереднього образу можна додати сорочку під жилетку, а замість кед вибрати шльопанці. 

Топ с шортами и рубашкой под жилетку
Топ з шортами і сорочкою під жилетку. Фото: instagram.com/p/CuY4-ooIkBd/

Костюм з льону

Ідеальним варіантом на літо будуть світлі брюки, базова молочна майка та світла жилетка. Щоб прикрасити цей образ, можна додати до нього прикраси на шию, чорні сонцезахисні окуляри та в’єтнамки. Залишилося лише взяти із собою масивну сумку.

Костюм из льна с жилеткой
Костюм з льону з жилеткою. Фото: instagram.com/p/CuY4-ooIkBd/

Біла майка під джинси та жилетку

Замість звичайних класичних брюк та в’єтнамок можна обрати світлі джинси та кеди. До образу слід додати велику коричневу сумку.

Белая майка под джинсы и жилетку
Біла майка під джинси та жилетку. Фото: instagram.com/p/CuY4-ooIkBd/

Чорна майка під штани з льону та жилетку

Світлий костюм можна замінити звичайною майкою та лляними штанами чорного кольору. Залишається додати до свого образу чорні в’єтнамки, золотисту прикрасу на шию та масивну сумку. 

Черная майка под брюки из льна и жилетку
Чорна майка під штани з льону та жилетку. Фото: instagram.com/p/CuY4-ooIkBd/

Нагадаємо, ми писали про те, які стильні образи можна створити зі звичайними велосипедками. 

Раніше ми розповідали про те, під що можна сміливо одягнути звичайну білу майку.

Також ми повідомляли про те, які жіночі шорти обов’язково потрібно викинути з літнього гардеробу в 2023 році.

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