З чим влітку можна поєднати жилетку – ТОП-6 образів для жінок

Стильний жіночий образ із жилеткою. Фото: Pinterest

Однією з трендових речей цього літнього сезону стала жилетка, яка пасує до різних образів. Щоб мати стильний та бездоганний вигляд, варто знати, які образи можна сміливо створювати з жилеткою, яку із задоволенням одягає більшість дівчат.

Відповідні образи показали на сторінці "less_is_best_fashion" в соціальній мережі Instagram.

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Чорна сукня міді або максі з жилеткою

Цей образ можна створити дуже легко, а щоб він мав стильний вигляд, варто додати в’єтнамки чорного кольору. Розбавити цей образ можна золотистим чокером та чорними сонцезахисними окулярами. Останній фрагмент — це масивна сумка.

Чорна сукня міді або максі з жилеткою. Фото: instagram.com/p/CuY4-ooIkBd/

Топ-бандо з легкими шортами та жилеткою

Щоб створити цей образ, варто одягнути топ-бандо чорного кольору, чорні шорти та жилетку. Щоб розбавити цей наряд, варто обрати світлі кеди, світлі сонцезахисні окуляри та великий шопер коричневого кольору.

Топ-бандо з легкими шортами та жилеткою. Фото: instagram.com/p/CuY4-ooIkBd/

Топ з шортами і сорочкою під жилетку

До попереднього образу можна додати сорочку під жилетку, а замість кед вибрати шльопанці.

Топ з шортами і сорочкою під жилетку. Фото: instagram.com/p/CuY4-ooIkBd/

Костюм з льону

Ідеальним варіантом на літо будуть світлі брюки, базова молочна майка та світла жилетка. Щоб прикрасити цей образ, можна додати до нього прикраси на шию, чорні сонцезахисні окуляри та в’єтнамки. Залишилося лише взяти із собою масивну сумку.

Костюм з льону з жилеткою. Фото: instagram.com/p/CuY4-ooIkBd/

Біла майка під джинси та жилетку

Замість звичайних класичних брюк та в’єтнамок можна обрати світлі джинси та кеди. До образу слід додати велику коричневу сумку.

Біла майка під джинси та жилетку. Фото: instagram.com/p/CuY4-ooIkBd/

Чорна майка під штани з льону та жилетку

Світлий костюм можна замінити звичайною майкою та лляними штанами чорного кольору. Залишається додати до свого образу чорні в’єтнамки, золотисту прикрасу на шию та масивну сумку.

Чорна майка під штани з льону та жилетку. Фото: instagram.com/p/CuY4-ooIkBd/

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