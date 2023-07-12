С чем летом можно сочетать жилетку – ТОП-6 образов для женщин

С чем можно стильно сочетать жилетку: ТОП-6 лучших образов для женщин летом 2023
Одной из трендовых вещей этого летнего сезона стала жилетка, подходящая к разным образам. Чтобы выглядеть стильно и безупречно, стоит знать, какие образы можно смело создавать с жилеткой, которую с удовольствием одевает большинство девушек.
Соответствующие образы показали на странице "less_is_best_fashion" в социальной сети Instagram.
Какие образы можно создать с жилеткой?
Черное платье миди или макси с жилеткой
Этот образ можно создать очень легко, а чтобы он выглядел стильно, стоит добавить вьетнамки черного цвета. Разбавить этот образ можно золотистым чокером и черными очками. Последний фрагмент — это массивная сумка.
Топ-бандо с легкими шортами и жилеткой
Чтобы создать этот образ, следует надеть топ-бандо черного цвета, черные шорты и жилетку. Чтобы разбавить этот наряд, следует выбрать светлые кеды, светлые солнцезащитные очки и большой шопер коричневого цвета.
Топ с шортами и рубашкой под жилетку
К предыдущему образу можно добавить рубашку под жилетку, а вместо кед выбрать шлепанцы.
Костюм из льна
Идеальным вариантом на лето будут светлые брюки, базовая молочная майка и светлая жилетка. Чтобы украсить этот образ, можно добавить к нему украшения на шею, черные очки и вьетнамки. Осталось только взять с собой массивную сумку.
Белая майка под джинсы и жилетку
Вместо обычных классических брюк и вьетнамок можно выбрать светлые джинсы и кеды. К образу следует добавить большую коричневую сумку.
Черная майка под брюки из льна и жилетка
Светлый костюм можно заменить обычной майкой и льняными брюками черного цвета. Остается добавить к своему образу черные вьетнамки, золотистое украшение на шею и массивную сумку.
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