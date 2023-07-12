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С чем можно стильно сочетать жилетку: ТОП-6 лучших образов для женщин летом 2023

12 июля 2023 07:40
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
С чем летом можно сочетать жилетку – ТОП-6 образов для женщин
Стильный женский образ с жилеткой. Фото: Pinterest
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Одной из трендовых вещей этого летнего сезона стала жилетка, подходящая к разным образам. Чтобы выглядеть стильно и безупречно, стоит знать, какие образы можно смело создавать с жилеткой, которую с удовольствием одевает большинство девушек.

Соответствующие образы показали на странице "less_is_best_fashion" в социальной сети Instagram.

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Какие образы можно создать с жилеткой?

Черное платье миди или макси с жилеткой

Этот образ можно создать очень легко, а чтобы он выглядел стильно, стоит добавить вьетнамки черного цвета. Разбавить этот образ можно золотистым чокером и черными очками. Последний фрагмент — это массивная сумка.

Черное платье миды или максы с жилеткой
Черное платье миди или макси с жилеткой. Фото: instagram.com/p/CuY4-ooIkBd/

Топ-бандо с легкими шортами и жилеткой

Чтобы создать этот образ, следует надеть топ-бандо черного цвета, черные шорты и жилетку. Чтобы разбавить этот наряд, следует выбрать светлые кеды, светлые солнцезащитные очки и большой шопер коричневого цвета.

Топ-бандо с легкими шортами и жилеткой.
Топ-бандо с легкими шортами и жилеткой. Фото: instagram.com/p/CuY4-ooIkBd/

Топ с шортами и рубашкой под жилетку

К предыдущему образу можно добавить рубашку под жилетку, а вместо кед выбрать шлепанцы.

Топ с шортами и рубашкой.
Топ с шортами и рубашкой под жилетку. Фото: instagram.com/p/CuY4-ooIkBd/

Костюм из льна

Идеальным вариантом на лето будут светлые брюки, базовая молочная майка и светлая жилетка. Чтобы украсить этот образ, можно добавить к нему украшения на шею, черные очки и вьетнамки. Осталось только взять с собой массивную сумку.

Костюм из льна.
Костюм из льна с жилеткой. Фото: instagram.com/p/CuY4-ooIkBd/

Белая майка под джинсы и жилетку

Вместо обычных классических брюк и вьетнамок можно выбрать светлые джинсы и кеды. К образу следует добавить большую коричневую сумку.

Белая майка под джинсы и жилетку.
Белая майка под джинсы и жилетку. Фото: instagram.com/p/CuY4-ooIkBd/

Черная майка под брюки из льна и жилетка

Светлый костюм можно заменить обычной майкой и льняными брюками черного цвета. Остается добавить к своему образу черные вьетнамки, золотистое украшение на шею и массивную сумку.

Черная майка под брюки из льна и жилетку.
Черная майка под брюки из льна и жилетка. Фото: instagram.com/p/CuY4-ooIkBd/

Напомним, мы писали о том, какие стильные образы можно создать с обычными велосипедками.

Раньше мы рассказывали о том, под что можно смело одеть обычную белую майку.

Также мы сообщали о том, какие женские шорты обязательно нужно выбросить из летнего гардероба в 2023 году.

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