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Від них треба позбавитися! ТОП 3 блузки, які є повним антитрендом влітку 2023

20 липня 2023 08:15
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Які блузки є антитрендом влітку 2023 року – що варто викинути
Молода дівчина, одягнена в білу блузку та темні джинси. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Багато жінок любить носити класичні блузки, але далеко не всі блузки є модними цього сезону. Тому варто знати, від яких блуз потрібно терміново відмовитися, адже, як стверджують стилісти, вони є повним антитрендом влітку 2023 року. 

Новини.LIVE розповідає, які жіночі блузки є повним антитрендом влітку 2023 року.

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Блузка — це те, що робить жінку більш діловою та ефектною, але не потрібно переборщувати, щоб не зробити свій образ безглуздим. Варто знати, що певні блузки потрібно викинути зі свого гардеробу, щоб не ганьбитися. 

Які жіночі блузки є антитрендом цього літа?

Блузки з рюшами

Хоча такі блузки візуально збільшують об’єм грудей, вони збільшують й фігуру. У цьому літньому сезону краще варто обирати варіанти з мереживом або вишивкою, які матимуть стильний та витончений вигляд, аніж блузку з рюшами, які вже давно вийшли з моди.

Женская блузка с рюшами
Жінка у блузці з рюшами, яка є антитрендом влітку 2023 року. Фото: Pinterest

Прозорі блузки з глибоким вирізом

За бажанням мати ефектний вигляд, варто обирати, все ж таки, більш стримані варіанти, щоб не зробити свій образ безглуздим та занадто зухвалим. Оскільки блузка — це частина ділового стилю, не варто одягати прозору модель або ж модель з глибоким вирізом. 

Прозрачная блузка с глубоким вырезом
Блузка з глибоким вирізом, яка вийшла з моди влітку 2023 року. Фото: Pinterest

Кислотні блузки з яскравим принтом

Стилісти радять цього сезону викинути з гардеробу блузки, які мають насичений колір або яскравий принт. Виділити свій образ можна аксесуарами або взуттям, а яскраві написи та малюнки матимуть безглуздий вигляд.

Блузка кислотного цвета с ярким принтом
Блузка кислотного кольору з яскравим принтом, яка не в моді влітку 2023 року. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які сонцезахисні окуляри ніколи не вийдуть з моди.  

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