Какие блузки являются антитрендом летом 2023 года – что следует выбросить

Молодая девушка, одетая в белую блузку и темные джинсы. Фото: Freepik

Многие женщины любят носить классические блузки, но далеко не все блузки модны в этом сезоне. Поэтому стоит знать, от каких блузок нужно срочно отказаться, ведь, как утверждают стилисты, они являются полным антитрендом летом 2023 года.

Новини.LIVE рассказывает, какие женские блузки являются полным антитрендом летом 2023 года.

Читайте также:

Блузка — это то, что делает женщину более деловой и эффектной, но не нужно перебарщивать, чтобы не сделать свой образ глупым. Следует знать, что определенные блузки нужно выбросить со своего гардероба, чтобы не позориться.

Какие женские блузки являются антитрендом этим летом?

Блузки с рюшами

Хотя такие блузки зрительно увеличивают объем груди, они увеличивают и фигуру. В этом летнем сезоне лучше выбирать варианты с кружевом или вышивкой, которые будут иметь стильный и изящный вид, чем блузку с рюшами, которые уже давно вышли из моды.

Женщина в блузке с рюшами, которая является антитрендом летом 2023 года. Фото: Pinterest

Прозрачные блузки с глубоким вырезом

При желании выглядеть эффектно, стоит выбирать, все же, более сдержанные варианты, чтобы не сделать свой образ глупым и слишком дерзким. Поскольку блузка — это часть делового стиля, не стоит одевать прозрачную модель или модель с глубоким вырезом.

Блузка с глубоким вырезом, вышедшая из моды летом 2023 года. Фото: Pinterest

Кислотные блузки с ярким принтом

Стилисты советуют в этом сезоне выбросить из гардероба блузки, имеющие насыщенный цвет или яркий принт. Выделить свой образ можно аксессуарами или обувью, а яркие надписи и рисунки будут глупыми.

Блузка кислотного цвета с ярким принтом, которая не в моде летом 2023 года. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие солнцезащитные очки никогда не выйдут из моды.

Ранее мы рассказывали о том, под какую одежду летом 2023 можно одевать лоферы.

Также мы сообщали о том, с чем можно стильно комбинировать женскую жилетку летом.