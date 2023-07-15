З чим влітку 2023 року можна комбінувати лофери – ТОП 4 стильних образів

До осені не слід чекати: під що влітку 2023 року можна взувати лофери
Влітку лофери не дуже ціняться, адже багато людей вважає, що це взуття є дуже грубим та його слід носити восени. Але ми розповідаємо, які образи можна створити з цим взуттям, щоб мати стильний вигляд та не тримати його у шафі до осені.
Новини.LIVE зібрав найстильніші образи, які можна створити з лоферами влітку 2023 року.
Які образи можна створити з лоферами влітку?
Джинси і майка-алкоголічка з лоферами
Лофери під джинси та майку чорного або білого кольору виглядатиме дуже стильно та трендово влітку 2023 року. У такому образі можна сміливо йти до магазину за речами, на прогулянку містом з друзями або навіть в офіс.
Сукня з лоферами
Зазвичай лофери одягають під джинси або штани, але з вишуканими сукнями вони виглядатимуть не менш цікаво. Це взуття можна одягти під мінімалістичну сукню базового крою або під сукню з пишною спідницею, а прикрасити ці образи можна місткою сумкою або клатчем-оверсайз.
Джинсові шорти або спідниця з лоферами
Стилісти зазначають, що лофери можна сміливо комбінувати, наприклад, з джинсовими шортами, які є в літньому гардеробі кожної дівчини. Але в місті в джинсових шортах деякі не дуже люблять ходити, тому лофери додадуть балансу до образу. До цих речей можна додати об’ємну сорочку.
Топ-бандо з лоферами
Влітку 2023 року топи-бандо знову стали актуальними, а широкі штани ніколи не виходять з моди. Саме тому ці речі можна сміливо поєднати з лоферами та з комфортом провести весь день. За бажанням ввечері можна змінити лофери на босоніжки на підборах та додати яскраві прикраси.
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