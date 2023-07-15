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До осені не слід чекати: під що влітку 2023 року можна взувати лофери

15 липня 2023 11:05
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
З чим влітку 2023 року можна комбінувати лофери – ТОП 4 стильних образів
Стильний жіночий образ з лоферами на літо. Фото: instagram.com/p/CkdsR70rE4E/
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Влітку лофери не дуже ціняться, адже багато людей вважає, що це взуття є дуже грубим та його слід носити восени. Але ми розповідаємо, які образи можна створити з цим взуттям, щоб мати стильний вигляд та не тримати його у шафі до осені.

Новини.LIVE зібрав найстильніші образи, які можна створити з лоферами влітку 2023 року.

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Які образи можна створити з лоферами влітку?

Джинси і майка-алкоголічка з лоферами

Лофери під джинси та майку чорного або білого кольору виглядатиме дуже стильно та трендово влітку 2023 року. У такому образі можна сміливо йти до магазину за речами, на прогулянку містом з друзями або навіть в офіс.

Молодая девушка в джинсах, майке и лоферах
Молода дівчина в джинсах, майці та лоферах. Фото: Pinterest

Сукня з лоферами

Зазвичай лофери одягають під джинси або штани, але з вишуканими сукнями вони виглядатимуть не менш цікаво. Це взуття можна одягти під мінімалістичну сукню базового крою або під сукню з пишною спідницею, а прикрасити ці образи можна місткою сумкою або клатчем-оверсайз.

Молодая девушка в платье и лоферах
Молода дівчина в сукні та лоферах. Фото: Pinterest

Джинсові шорти або спідниця з лоферами 

Стилісти зазначають, що лофери можна сміливо комбінувати, наприклад, з джинсовими шортами, які є в літньому гардеробі кожної дівчини. Але в місті в джинсових шортах деякі не дуже люблять ходити, тому лофери додадуть балансу до образу. До цих речей можна додати об’ємну сорочку. 

Молодая девушка в джинсовых шортах и лоферах
Молода дівчина в джинсових шортах та лоферах. Фото: Pinterest

Топ-бандо з лоферами

Влітку 2023 року топи-бандо знову стали актуальними, а широкі штани ніколи не виходять з моди. Саме тому ці речі можна сміливо поєднати з лоферами та з комфортом провести весь день. За бажанням ввечері можна змінити лофери на босоніжки на підборах та додати яскраві прикраси.

Женщина в топе-бандо и лоферах
Жінка в топі-бандо та лоферах. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, під які стильні образи можна одягнути жилетку. 

Раніше ми розповідали про те, яке стильне взуття повинно бути в жіночому гардеробі влітку 2023 року. 

Також ми повідомляли про те, з чим влітку 2023 року можна комбінувати звичайні велосипедки.

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