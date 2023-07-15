С чем летом 2023 года можно комбинировать лоферы – ТОП 4 стильных образов

До осени не стоит ждать: под что летом 2023 года можно обувать лоферы
Летом лоферы не очень ценятся, ведь многие считают, что эта обувь очень грубая и ее следует носить осенью. Но мы рассказываем, какие образы можно создать с этой обувью, чтобы выглядеть стильно и не держать их в шкафу до осени.
Новини.LIVE собрал самые стильные образы, которые можно создать с лоферами летом 2023 года.
Какие образы можно создать с лоферами летом?
Джинсы и майка-алкоголичка с лоферами
Лоферы под джинсы и майку черного или белого цвета будут смотреться стильно и трендово летом 2023 года. В таком образе можно смело идти в магазин за вещами, на прогулку по городу с друзьями или даже в офис.
Платье с лоферами
Обычно лоферы одевают под джинсы или брюки, но с изысканными платьями они будут смотреться не менее интересно. Эту обувь можно одеть под минималистическое платье базового кроя или под платье с пышной юбкой, а украсить эти образы можно вместительной сумкой или клатчем-оверсайзом.
Джинсовые шорты или юбка с лоферами
Стилисты отмечают, что лоферы можно смело комбинировать, например, с джинсовыми шортами, которые есть в летнем гардеробе каждой девушки. Но в городе в джинсовых шортах некоторые не очень любят ходить, поэтому лоферы добавят баланса к образу. К этим вещам можно добавить объемную рубашку.
Топ-бандо с лоферами
Летом 2023 года топы-бандо снова стали актуальными, а широкие штаны никогда не выходят из моды. Именно поэтому эти вещи можно смело соединить с лоферами и комфортом провести весь день. По желанию вечером можно сменить лоферы на босоножки на каблуке и добавить яркие украшения.
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