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До осени не стоит ждать: под что летом 2023 года можно обувать лоферы

15 июля 2023 11:05
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
С чем летом 2023 года можно комбинировать лоферы – ТОП 4 стильных образов
Стильный женский образ с лоферами на лето. Фото: instagram.com/p/CkdsR70rE4E/
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Летом лоферы не очень ценятся, ведь многие считают, что эта обувь очень грубая и ее следует носить осенью. Но мы рассказываем, какие образы можно создать с этой обувью, чтобы выглядеть стильно и не держать их в шкафу до осени.

Новини.LIVE собрал самые стильные образы, которые можно создать с лоферами летом 2023 года.

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Какие образы можно создать с лоферами летом?

Джинсы и майка-алкоголичка с лоферами

Лоферы под джинсы и майку черного или белого цвета будут смотреться стильно и трендово летом 2023 года. В таком образе можно смело идти в магазин за вещами, на прогулку по городу с друзьями или даже в офис.

Молодая девушка в джинсах, майке и лоферах.
Молодая девушка в джинсах, майке и лоферах. Фото: Pinterest

Платье с лоферами

Обычно лоферы одевают под джинсы или брюки, но с изысканными платьями они будут смотреться не менее интересно. Эту обувь можно одеть под минималистическое платье базового кроя или под платье с пышной юбкой, а украсить эти образы можно вместительной сумкой или клатчем-оверсайзом.

Молодая девушка в платье и лоферах.
Молодая девушка в платье и лоферах. Фото: Pinterest

Джинсовые шорты или юбка с лоферами

Стилисты отмечают, что лоферы можно смело комбинировать, например, с джинсовыми шортами, которые есть в летнем гардеробе каждой девушки. Но в городе в джинсовых шортах некоторые не очень любят ходить, поэтому лоферы добавят баланса к образу. К этим вещам можно добавить объемную рубашку.

Молодая девушка в джинсовых шортах и лоферах.
Молодая девушка в джинсовых шортах и лоферах. Фото: Pinterest

Топ-бандо с лоферами

Летом 2023 года топы-бандо снова стали актуальными, а широкие штаны никогда не выходят из моды. Именно поэтому эти вещи можно смело соединить с лоферами и комфортом провести весь день. По желанию вечером можно сменить лоферы на босоножки на каблуке и добавить яркие украшения.

Женщина в топ-бандо и лоферах.
Женщина в топ-бандо и лоферах. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, под какие стильные образы можно надеть жилетку.

Раньше мы рассказывали о том, какая стильная обувь должна быть в женском гардеробе летом 2023 года.

Также мы сообщали о том, с чем летом 2023 можно комбинировать обычные велосипедки.

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