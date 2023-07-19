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Жіноча мода літа-2023: які укорочені футболки пасуватимуть під будь-який образ

19 липня 2023 07:52
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Які укорочені футболки пасуватимуть під будь-який образ влітку – фото
Укорочена жіноча футболка, яка в моді влітку 2023 року. Фото: Pinterest
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Багато молодих дівчат любить носити укорочені футболки під штани, джинси або шорти з високою талією, але справжнім модницям варто знати, які футболки слід вибрати під будь-який образ. Ми розповідаємо, які укорочені футболки впишуться в будь-який образ влітку 2023 року. 

Новини.LIVE розповідає, які укорочені футболки слід купувати, щоб поєднати їх з будь-яким образом влітку 2023 року.

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Які футболки слід обрати влітку 2023 року?

Сучасна мода — це про простоту та комфорт, тому дівчатам, які стежать за нею, варто знати останні тренди. Наприклад, влітку цього року варто прибрати зі свого гардеробу корсетні топи та блузи, які мають складні вирізи, та вибрати коротку футболку з бавовни.

Укороченная женская футболка
Укорочена жіноча футболка, яка повинна бути в літньому гардеробі 2023 року. Фото: Pinterest

Напевно, в гардеробі кожної дівчини є та сама укорочена футболка, яку вони, скоріш за все, носили вдома або одягали в магазин. Але в цьому літньому сезоні вона потрапила до списку обов'язкових речей базового гардеробу на літо.Обрати ту саму укорочену футболку дуже просто. 

Укорочена футболка в рубчик в обтяжку 

Найпростіший та найзручніший варіант — це футболка в рубчик, яка підкреслює фігуру. Її можна не тільки одягати в теплу погоду, а й обирати під теплий одяг, коли на вулиці стає прохолодніше.

Укороченная женская футболка в рубчик
Укорочена жіноча футболка в рубчик, яка в тренді 2023 року. Фото: Pinterest

На цю футболку можна сміливо одягати кардиган, сорочку або навіть тренч. 

Укорочена футболка оверсайз

Така футболка матиме досить розслаблений вигляд та завдяки додатковому об’єму зверху візуально зробить талію трохи меншою, що дуже допоможе тим дівчатам, які хочуть скинути пару зайвих кілограмів. 

Укороченная женская футболка оверсайз
Укорочена жіноча футболка оверсайз, яка в моді влітку 2023 року. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно носити літню сукню під кеди. 

Раніше ми розповідали про те, які незвичайні спідниці для жінок в моді влітку 2023 року. 

Також ми повідомляли про те, з якими речами можна сміливо комбінувати жіночу жилетку. 

 

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