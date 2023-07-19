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Женская мода лета-2023: какие укороченные футболки подойдут под любой образ

19 июля 2023 07:52
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какие укороченные футболки будут подходить под любой образ летом – фото
Укороченная женская футболка, которая в моде летом 2023 года. Фото: Pinterest
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Многие молодые девушки любят носить укороченные футболки под брюки, джинсы или шорты с высокой талией, но настоящим модницам стоит знать, какие футболки следует выбрать под любой образ. Мы рассказываем, какие укороченные футболки впишутся в любой образ летом 2023 года.

Новини.LIVE рассказывает, какие укороченные футболки следует покупать, чтобы комбинировать их с любым образом летом 2023 года.

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Какие футболки следует выбрать летом 2023 года?

Современная мода — это о простоте и комфорте, поэтому девушкам, которые за ней следят, стоит знать последние тренды. Например, летом этого года следует убрать из своего гардероба корсетные топы и блузы, которые имеют сложные вырезы, и выбрать короткую хлопковую футболку.

Укороченная женская футболка
Укороченная женская футболка, которая должна быть в летнем гардеробе 2023 года. Фото: Pinterest

Наверное в гардеробе каждой девушки есть та самая укороченная футболка, которую они, скорее всего, носили дома или одевали в магазин. Но в этом летнем сезоне она попала в список обязательных вещей базового гардероба на лето. Выбрать ту самую укороченную футболку очень просто.

Укороченная футболка в рубчик в обтяжку

Самый простой и удобный вариант — это футболка в рубчик, которая подчеркивает фигуру. Ее можно не только одевать в теплую погоду, но и выбирать под тёплую одежду, когда на улице становится прохладнее.

Укороченная женская футболка в рубчик
Укороченная женская футболка в рубчик, которая в тренде 2023 года. Фото: Pinterest

На эту футболку можно смело одевать кардиган, рубашку или тренч.

Укороченная футболка оверсайз

Такая футболка будет выглядеть довольно расслабленно и благодаря дополнительному объему сверху визуально сделает талию немного меньше, что очень поможет тем девушкам, которые хотят сбросить пару лишних килограмм.

Укороченная женская футболка оверсайз
Укороченная женская футболка оверсайз, которая модная летом 2023 года. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как правильно носить летнее платье под кеды.

Раньше мы рассказывали о том, какие необычные юбки для женщин в моде летом 2023 года.

Также мы сообщали о том, с какими вещами можно смело комбинировать женскую жилетку.

 

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