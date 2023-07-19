Какие укороченные футболки будут подходить под любой образ летом – фото

Укороченная женская футболка, которая в моде летом 2023 года. Фото: Pinterest

Многие молодые девушки любят носить укороченные футболки под брюки, джинсы или шорты с высокой талией, но настоящим модницам стоит знать, какие футболки следует выбрать под любой образ. Мы рассказываем, какие укороченные футболки впишутся в любой образ летом 2023 года.

Новини.LIVE рассказывает, какие укороченные футболки следует покупать, чтобы комбинировать их с любым образом летом 2023 года.

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Какие футболки следует выбрать летом 2023 года?

Современная мода — это о простоте и комфорте, поэтому девушкам, которые за ней следят, стоит знать последние тренды. Например, летом этого года следует убрать из своего гардероба корсетные топы и блузы, которые имеют сложные вырезы, и выбрать короткую хлопковую футболку.

Укороченная женская футболка, которая должна быть в летнем гардеробе 2023 года. Фото: Pinterest

Наверное в гардеробе каждой девушки есть та самая укороченная футболка, которую они, скорее всего, носили дома или одевали в магазин. Но в этом летнем сезоне она попала в список обязательных вещей базового гардероба на лето. Выбрать ту самую укороченную футболку очень просто.

Укороченная футболка в рубчик в обтяжку

Самый простой и удобный вариант — это футболка в рубчик, которая подчеркивает фигуру. Ее можно не только одевать в теплую погоду, но и выбирать под тёплую одежду, когда на улице становится прохладнее.

Укороченная женская футболка в рубчик, которая в тренде 2023 года. Фото: Pinterest

На эту футболку можно смело одевать кардиган, рубашку или тренч.

Укороченная футболка оверсайз

Такая футболка будет выглядеть довольно расслабленно и благодаря дополнительному объему сверху визуально сделает талию немного меньше, что очень поможет тем девушкам, которые хотят сбросить пару лишних килограмм.

Укороченная женская футболка оверсайз, которая модная летом 2023 года. Фото: Pinterest

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