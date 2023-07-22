Какие образы можно подобрать на все случаи жизни – фестиваль, работа или свадьба

Молодая девушка в стильном образе на отдыхе летом. Фото: Freepik

Настоящие модницы всегда следят за главными трендами, особенно это касается летнего периода. Мы рассказываем, на что нужно обратить внимание летом 2023 года, одеваясь в офис и путешествие, на праздник или фестиваль.

Новини.LIVE рассказывают о том, на что нужно обратить внимание модницам летом 2023 года.

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Праздничное мероприятие

Например, собираясь на свадьбу, стилисты советуют выбирать одежду классического кроя. Такой одеждой может быть шелковое или сатиновое платье. Но следует понимать, что не нужно надевать белый наряд, если об этом не говорится в приглашении на свадьбу.

Очень важно обращать внимание на место проведения и выбирать наряды, в зависимости от него. Например, на пляж стоит надеть льняное платье, а в ресторан — вечернее или коктейльное.

Шелковые платья, которые можно надеть в ресторан. Фото: Pinterest

Кроме того, стоит обратить внимание на прическу и макияж, а также обувь, которая должна гармонировать с местом и окружением.

Фестиваль

На фестивалях актуален стиль бохо, например кожа, цветы, джинсы и разного рода фактуры. Можно надеть как ботинки, так и кроссовки. Важно понимать, что фестиваль — это место, где можно не придерживаться правил внешнего вида.

Фестиваль, на который можно надеть любую одежду. Фото: Pinterest

Работа

На работу стилисты не советуют надевать короткие шорты, прозрачную одежду или футболку, где нарисованы пляжные элементы. Летом на работу лучше надевать легкие рубашки, футболки или пиджаки, но из легкой ткани. Если есть желание надеть платье, следует выбирать легкие, но не прозрачные ткани.

Образ, который можно подобрать для работы. Фото: Pinterest

Путешествие

Летом для поездок можно выбрать одежду с полосатым рисунком или чистого цвета. Также можно надеть широкие брюки или юбки, развивающиеся на ветру.

Образ, который можно подобрать для путешествий. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие женские блузки являются полным антитрендом летом 2023 года.

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