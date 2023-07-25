З чим можна поєднати широкі джинси – ТОП-3 стильних образів на літо

З чим можна стильно поєднати широкі джинси влітку 2023: ТОП-3 найкращих образів
Не секрет, що джинси вже давно є базовим типом одягу в гардеробі кожної людини, адже вони з ними можна створити багато цікавих образів. Влітку 2023 року особливо популярними стали широкі джинси, тому важливо розуміти, із чим їх можна комбінувати.
Новини.LIVE розповідає про ТОП-3 стильних образів із широкими джинсами влітку 2023 року.
З яким одягом можна комбінувати широкі джинси?
Топ облягаючого крою
Коли ви створюєте образ, важливо дотримуватися пропорціям, тому широкі джинси слід одягати під речі облягаючого крою, наприклад, під топ в обтяжку. До свого образу можна додати взуття на підборах, за допомогою якого можна візуально витягнути свою фігуру.
Так цей образ матиме дуже стильний вигляд та точно приверне увагу оточуючих.
Корсет
Минулого року знову модними стали корсети, та їхня актуальність залишилася й досі. Стилісти радять справжнім модницям підібрати більш стримані моделі без додаткових декорів та деталей. За словами стилістів, тут важливо віддати перевагу мінімалізму.
Широкі джинси ідеально пасуватимуть під корсети, і такий образ можна підібрати як для прогулянки містом, так і для святкового заходу.
Сорочка або блуза
Образ з широкими джинсами і сорочкою або блузою матиме сучасний та жіночний вигляд. Але варто розуміти, що заправляти блузи або сорочки краще в джинси, які мають високу посадку, або ж одягати їх як жакет поверх топу.
Але важливо не зробити з образу суцільну лінію, втративши свою талію під одягом.
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