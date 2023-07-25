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З чим можна стильно поєднати широкі джинси влітку 2023: ТОП-3 найкращих образів

25 липня 2023 07:05
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
З чим можна поєднати широкі джинси – ТОП-3 стильних образів на літо
Жінка в стильному образі з широкими джинсами. Фото: Pinterest
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Не секрет, що джинси вже давно є базовим типом одягу в гардеробі кожної людини, адже вони з ними можна створити багато цікавих образів. Влітку 2023 року особливо популярними стали широкі джинси, тому важливо розуміти, із чим їх можна комбінувати.  

Новини.LIVE розповідає про ТОП-3 стильних образів із широкими джинсами влітку 2023 року.

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Топ облягаючого крою 

Коли ви створюєте образ, важливо дотримуватися пропорціям, тому широкі джинси слід одягати під речі облягаючого крою, наприклад, під топ в обтяжку. До свого образу можна додати взуття на підборах, за допомогою якого можна візуально витягнути свою фігуру.

Широкие джинсы под топ
Молода дівчина у широких джинсах під топ в роздягальні. Фото: Pinterest

Так цей образ матиме дуже стильний вигляд та точно приверне увагу оточуючих.

Корсет

Минулого року знову модними стали корсети, та їхня актуальність залишилася й досі. Стилісти радять справжнім модницям підібрати більш стримані моделі без додаткових декорів та деталей. За словами стилістів, тут важливо віддати перевагу мінімалізму.

Широкие джинсы под корсет
Молода дівчина у широких джинсах під корсет. Фото: Pinterest

Широкі джинси ідеально пасуватимуть під корсети, і такий образ можна підібрати як для прогулянки містом, так і для святкового заходу.

Сорочка або блуза

Образ з широкими джинсами і сорочкою або блузою матиме сучасний та жіночний вигляд. Але варто розуміти, що заправляти блузи або сорочки краще в джинси, які мають високу посадку, або ж одягати їх як жакет поверх топу.

Широкие джинсы под белую блузку
Молода дівчина в широких джинсах під білу блузку. Фото: Pinterest

Але важливо не зробити з образу суцільну лінію, втративши свою талію під одягом. 

Нагадаємо, ми писали про те, які три види блузок є повним антитрендом літа 2023 року. 

Раніше ми розповідали про те, під що влітку можна одягати лофери. 

Також ми повідомляли про те, з чим можна стильно поєднувати жилетку влітку.

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