Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода и стиль arrow С чем можно стильно сочетать широкие джинсы летом 2023: ТОП-3 лучших образов arrow

С чем можно стильно сочетать широкие джинсы летом 2023: ТОП-3 лучших образов

25 июля 2023 07:05
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
С чем можно сочетать широкие джинсы – ТОП-3 стильных образов на лето
Женщина в стильном образе с широкими джинсами. Фото: Pinterest
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Не секрет, что джинсы уже давно являются базовым типом одежды в гардеробе каждого человека, ведь они с ними можно создать много интересных образов. Летом 2023 года особенно популярны широкие джинсы, поэтому важно понимать, с чем их можно комбинировать.

Новини.LIVE рассказывает о ТОП-3 стильных образах с широкими джинсами летом 2023 года.

Читайте также:

С какой одеждой можно сочетать широкие джинсы?

Топ облегающего кроя

Когда вы создаете образ, важно соблюдать пропорции, поэтому широкие джинсы следует одевать под вещи облегающего кроя, например, под топ в обтяжку. К своему образу можно добавить обувь на каблуке, с помощью которой можно визуально вытянуть свою фигуру.

Широкие джинсы.
Молодая девушка в широких джинсах под топ в раздевалке. Фото: Pinterest

Так этот образ будет выглядеть очень стильно и точно привлечет внимание окружающих.

Корсет

В прошлом году снова модными стали корсеты, но их актуальность осталась до сих пор. Стилисты советуют настоящим модницам подобрать более сдержанные модели без дополнительных декоров и деталей. По словам стилистов, здесь важно отдать предпочтение минимализму.

Широкие джинсы.
Молодая девушка в широких джинсах под корсет. Фото: Pinterest

Широкие джинсы будут идеально подходить под корсеты, и такой образ можно подобрать как для прогулки по городу, так и для праздничного мероприятия.

Рубашка или блуза

Образ с широкими джинсами и рубашкой или блузой будет выглядеть современно и женственно. Но стоит понимать, что заправлять блузы или рубашки лучше в джинсы, имеющие высокую посадку, или одевать их как жакет поверх топа.

Широкие джинсы.
Молодая девушка в широких джинсах под белую блузку. Фото: Pinterest

Но важно не сделать из образа сплошную линию, потеряв свою талию под одеждой.

Напомним, мы писали о том, какие три вида блузок являются полным антитрендом лета 2023 года.

Раньше мы рассказывали о том, под что летом можно одевать лоферы.

Также мы сообщали о том, с чем можно стильно совмещать жилетку летом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

None

Спецпроект "Герои в тылу": как Борис Тодуров спасал сердца под светом фонаря

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

08:50 Лунин сменит "Реал" на известный клуб из другой страны

08:38 Мудрик готовится к уходу из "Челси": где он продолжит карьеру

Новость с видео

04:45 Есть хитрый нюанс: что делать, если военкомы запрещают снимать вручение повестки

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз