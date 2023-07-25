С чем можно сочетать широкие джинсы – ТОП-3 стильных образов на лето

Женщина в стильном образе с широкими джинсами. Фото: Pinterest

Не секрет, что джинсы уже давно являются базовым типом одежды в гардеробе каждого человека, ведь они с ними можно создать много интересных образов. Летом 2023 года особенно популярны широкие джинсы, поэтому важно понимать, с чем их можно комбинировать.

Новини.LIVE рассказывает о ТОП-3 стильных образах с широкими джинсами летом 2023 года.

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Топ облегающего кроя

Когда вы создаете образ, важно соблюдать пропорции, поэтому широкие джинсы следует одевать под вещи облегающего кроя, например, под топ в обтяжку. К своему образу можно добавить обувь на каблуке, с помощью которой можно визуально вытянуть свою фигуру.

Молодая девушка в широких джинсах под топ в раздевалке. Фото: Pinterest

Так этот образ будет выглядеть очень стильно и точно привлечет внимание окружающих.

Корсет

В прошлом году снова модными стали корсеты, но их актуальность осталась до сих пор. Стилисты советуют настоящим модницам подобрать более сдержанные модели без дополнительных декоров и деталей. По словам стилистов, здесь важно отдать предпочтение минимализму.

Молодая девушка в широких джинсах под корсет. Фото: Pinterest

Широкие джинсы будут идеально подходить под корсеты, и такой образ можно подобрать как для прогулки по городу, так и для праздничного мероприятия.

Рубашка или блуза

Образ с широкими джинсами и рубашкой или блузой будет выглядеть современно и женственно. Но стоит понимать, что заправлять блузы или рубашки лучше в джинсы, имеющие высокую посадку, или одевать их как жакет поверх топа.

Молодая девушка в широких джинсах под белую блузку. Фото: Pinterest

Но важно не сделать из образа сплошную линию, потеряв свою талию под одеждой.

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