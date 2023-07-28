Как правильно носить белую юбку макси летом – лучшие образы от стилистов

Женщина в юбке макси белого цвета на прогулке. Фото: Pinterest

Трендом этого лета является стиль, который позволяет выглядеть роскошно, не тратя на это много денег. Также этот тренд диктует моду на белый цвет и юбки макси, поэтому следует понимать, какие образы можно создавать с длинными белыми юбками.

Новини.LIVE рассказывает, какие образы можно создавать с белыми длинными юбками.

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Юбка макси из денима

Стилисты советуют девушкам, имеющим небольшой рост, выбирать модели с высокой талией и длиной чуть ниже щиколотки. Высоким девушкам следует одевать юбки с низкой талией. Что касается образов с такой юбкой, то с ней можно смело надеть любой короткий верх.

Женщина в белой джинсовой юбке макси. Фото: Pinterest

Юбка-баллон

Эта юбка достаточно универсальна, ведь с ней можно создать не только женские и нежные образы, но и образ настоящей рокерши. К этой юбке можно смело надеть футболки оверсайз с яркими рисунками, худи или пиджаки.

Чтобы сделать более женственный образ, можно надеть топ или короткую рубашку. Но следует понимать, что юбка не должна полностью закрывать щиколотку.

Молодая женщина в белой юбке-баллоне. Фото: Pinterest

Юбка макси в костюмном стиле

Такая юбка является идеальным вариантом для офисной работы летом, к ней можно подобрать любую одежду с обнаженными плечами, блузку или жилетку. Кроме того, прямая юбка визуально скрывает лишнее в области бедер, а чтобы добавить изюминки, подберите тонкий пояс.

Женщина в белой костюмной юбке макси. Фото: Pinterest

Белая юбка из атласной ткани

У атласной юбки очень тонкая ткань, которая способна выделить особенности тела и увеличить нежелательные объемы. Но можно сочетать эту юбку с длинными жакетами, футболками или кофтами.

Молодая женщина в белой атласной юбке макси. Фото: Pinterest

Многослойная юбка из хлопка

Эта юбка идеально подходит под сумки и шляпы из соломы, а также под тапочки в стиле Hermes. Под нее можно подобрать вязаный топ, легкие рубашки или хлопчатобумажные жилетки, которые будут идеальными летом.

Белая многослойная хлопковая юбка макси. Фото: Pinterest

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