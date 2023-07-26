Які образи можна створити з картатою сорочкою – стильно та зручно

Молода дівчина в стильному образі з картатою сорочкою. Фото: Freepik

Картата сорочка повертається в моду та цілком може "виштовхнути" класичну білосніжну та блакитну сорочку оверсайз. Багато дівчат любить носити цю сорочку, тому варто знати, які образи можна створити з цією сорочкою, щоб мати стильний вигляд.

Новини.LIVE розповідає про те, які стильні образи можна придумати з картатою сорочкою влітку 2023 року.

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Які образи можна створити з картатою сорочкою?

Антитрендом цю сорочку навряд чи можна назвати, адже вона ніколи не виходила з моди, хоча її популярність ненадовго втрачалася. Але влітку 2023 року справжні модниці знову можуть одягнути картаті сорочки та створити стильні образи.

Молода дівчина в картатій сорочці з джинсовими шортами. Фото: Pinterest

Ця річ є досить практичною та стильною, а зараз вона ніби перероджується. Стилісти стверджують, що вона здатна надати образам модної багатошаровості та креативності. Більш того, таку сорочку можна використовувати в образах цілий рік.

Щоб створити цікавий образ, можна одягати цю сорочку під коротку або довгу спідницю, а також під сукні. Також стилісти зазначають, що одягати її можна й під топ замість жакета чи сорочки, які так багато дівчат звикли одягати.

Молода дівчина у картатій сорочці на топ. Фото: Pinterest

Пов’язувати цю сорочку можна на талії, створюючи багатошаровість з жакету, світшоту або шкіряної куртки. Також, щоб створити багатошаровий образ, можна комбінувати сорочку з футболкою, шкіряною курткою або жакетом. Але варто розуміти, що жакет чи куртка повинні бути вільними.

Багатошаровість в одязі з картатою сорочкою. Фото: Pinterest

Восени можна спробувати зробити щось креативне та поєднати картату сорочку зі штанами карго або одягти її поверх тренча. Також її можна поєднати зі шкіряною курткою оверсайз та джогерами.

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