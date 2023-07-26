Какие образы можно создать с клетчатой рубашкой – стильно и удобно

Молодая девушка в стильном образе с клетчатой рубашкой. Фото: Freepik

Клетчатая рубашка возвращается в моду и вполне может "вытолкнуть" классическую белоснежную и голубую рубашку оверсайз. Многие девушки любят носить эту рубашку, поэтому стоит знать, какие образы можно создать с этой рубашкой, чтобы выглядеть стильно.

Новини.LIVE рассказывает о том, какие стильные образы можно придумать с клетчатой рубашкой летом 2023 года.

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Какие образы можно создать с клетчатой рубашкой?

Антитрендом эту рубашку вряд ли можно назвать, ведь она ведь никогда не выходила из моды, хотя ее популярность ненадолго терялась. Но летом 2023 года настоящие модницы снова могут надеть клетчатые рубашки и создать стильные образы.

Молодая девушка в клетчатой рубашке с джинсовыми шортами. Фото: Pinterest

Эта вещь достаточно практична и стильна, а сейчас она будто перерождается. Стилисты утверждают, что она способна придать образам модной многослойности и креативности. Более того, такую рубашку можно использовать в образах круглогодично.

Чтобы создать интересный образ, можно одевать эту рубашку под короткую или длинную юбку, а также платья. Также стилисты отмечают, что одевать ее можно и под топ вместо жакета или рубашки, которые много девушек так привыкли одевать.

Молодая девушка в клетчатой рубашке на топ. Фото: Pinterest

Связывать эту рубашку можно на талии, создавая многослойность из жакета, свитшота или кожаной куртки. Также, чтобы создать многослойный образ, можно комбинировать рубашку с футболкой, кожаной курткой или жакетом. Но следует понимать, что жакет или куртка должны быть свободными.

Многослойность в одежде с клетчатой рубашкой. Фото: Pinterest

Осенью можно попытаться сделать что-то креативное и соединить клетчатую рубашку с брюками карго или одеть ее поверх тренча. Также ее можно совместить с кожаной курткой оверсайз и джогерами.

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