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Какие сумки стоит носить в августе 2023 года: самые модные женские аксессуары

31 июля 2023 07:38
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какие сумки в моде летом 2023 года – на что следует обратить внимание в августе
Женщина с шопером, который в тренде летом 2023 года. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Если раньше люди носили шоперы только для того, чтобы не брать полиэтиленовые пакеты, то сейчас они являются настоящим трендом повседневной жизни. А чтобы выглядеть стильно и не оконфузиться перед окружающими, нужно знать, на что нужно обратить внимание касательно шоперов в августе.

Новини.LIVE рассказывает о том, какие шоперы являются настоящими трендами в августе 2023 года.

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Настоящие модницы очень любят следить за последними трендами не только одежды или обуви, но и сумочек. Девушки постоянно ищут универсальные решения для собственных образов, выбирая одежду и обувь, которая прослужит им длительное время.

Плетеный шопер
Женщина в стильном образе с плетеным шопером. Фото: Pinterest

То же самое касается и аксессуаров, которые должны выглядеть актуально и быть функциональными на протяжении многих лет. Именно поэтому стилисты рассказали, какие сумки следует выбирать летом 2023 года, чтобы они выглядели безупречно.

В этом году стилисты советуют обратить свое внимание на соломенные сумки или сумки из рафии. В этом году инфлюэнсеры начали использовать эти сумки, которые любила сама британская актриса Одри Хепбёрн, не только на пляжах, но и на прогулке по городу.

Одри Хепбёрн
Британская актриса Одри Хепбёрн, любившая соломенные сумки и сумки из рафии. Фото: Pinterest

Какие образы можно создать с этими сумками?

Соломенные сумки можно смело сочетать с платьями-комбинациями, с платьями из льна или в стиле кроше. Кроме того, подбирать эти сумки можно под разные жилетки или шорты, а также под штаны палаццо. Также под них можно надеть белую или голубую рубашку оверсайз.

Соломенный шопер
Соломенный шопер, который в тренде летом 2023 года. Фото: Pinterest

Добавить к этим сумкам можно интересные головные уборы, например, косички, шляпы или панамы. Наконец, завершить образ с такой сумкой можно такой обувью, как кроссовки, босоножки, шлепки, сандалии или вьетнамки.

Напомним, мы писали о том, как правильно носить юбку макси белого цвета летом 2023 года.

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