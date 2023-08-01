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ТОП-5 лучших образов с белыми штанами летом 2023 года

1 августа 2023 07:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какие стильные образы можно создать с белыми штанами – ТОП-5 лучших летом 2023
Молодая девушка в белых брюках, рубашке и туфлях. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Наверняка в летнем гардеробе большинства девушек есть белые штаны, которые придают не только элегантности, а еще нежности и легкости. А чтобы выглядеть стильно летом 2023 года, следует знать, с какими вещами можно одевать такие штаны.

Новини.LIVE рассказывает о том, какие образы можно создать с белыми штанами летом 2023 года.

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Белые брюки с топом и майкой-алкоголичкой

Майка-алкоголичка черного цвета будет хорошо подходить под широкие белые брюки из легкой ткани. Но не следует ограничиваться черным цветом, можно добавить более яркую вещь или одеть все белое. Под этот образ можно надеть кроссовки, кеды или босоножки.

Белые брюки под белую майку
Молодая девушка в белых брюках и белой футболке. Фото: instagram.com/p/CdiAXR9NfQy/?img_index=1

Белые брюки с рубашкой

Белые брюки можно смело одеть под заправленную или навыпуск рубашку, чтобы выглядеть элегантно. Летом 2023 года особенной популярностью пользуются рубашки в тонкую полоску. А чтобы выглядеть более женственно, лучше одеть балетки.

Белые брюки под рубашку
Молодая девушка в белых брюках под рубашку. Фото: Pinterest

Белые брюки с топом с обнаженными плечами и вьетнамками

Топы с "вырезом Бардо" — сейчас настоящий тренд, ведь они придают очень женственный и элегантный образ. Под эти топы лучше надеть широкие брюки и вьетнамки и разбавить образ соломенной шляпой и плетеной сумкой.

Белые брюки под топ со спущенными плечами
Женщина в белых брюках под топ со спущенными плечами. Фото: Pinterest

Белые брюки с топом-бра и жакетом

Такое сочетание лучше всего подходит стройным молодым девушкам. Топ придаст дерзкий вид, а жакет — скромности. Украсить этот образ можно как кроссовками, так и туфлями на каблуке. Днем лучше надеть сандалии на массивной подошве.

Белые брюки с топом-бра и жакетом
Женщина в белых брюках с топом-бра и пиджаком. Фото: Pinterest

Белые брюки с жилетом

Костюмный жилет — это одна из самых модных вещей летнего гардероба в этом году. Цвет жилета может быть в тон брюк или ярких оттенков. Если говорить об обуви, то можно одеть сандалии или босоножки на каблуке высотой в три-пять сантиметров.

Белые брюки с костюмной жилеткой
Женщина в белых брюках с костюмным жилетом. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как правильно носить белую юбку макси летом 2023 года.

Раньше мы рассказывали о том, с чем можно стильно соединить широкие летние джинсы.

Также мы сообщали о том, какие стильные образы можно создать с клетчатой рубашкой.

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