Який одяг буде в моді восени 2023 року – ТОП-5 речей

Що буде в моді восени 2023 року: ТОП-5 найтрендовіших речей
Перед приходом осені багато справжніх модниць, які стежать за головними трендами, починають замислюватися над тим, що повинно входити до їхнього гардеробу восени. Ми пояснюємо, які речі є актуальними восени 2023 року.
Новини.LIVE розповідають про головні тренди осені 2023 року.
Які речі слід додати до осіннього гардеробу цього року?
Одяг червоного кольору
Стилісти стверджують, що головним трендом осені цього року стане червоний колір, але не абиякий відтінок, а саме старий, добрий червоний. Восени можна обрати брючний костюм червоного відтінку, масивний піджак або тепле пальто, прикрашаючи стильним взуттям та аксесуарами.
Строгі спідниці максі
Восени також актуальними будуть спідниці максі, тобто, до щиколотки. Стилісти радять придбати таку спідницю з розрізами, які можуть бути як позаду, так і спереду або збоку на шві вздовж ноги.
Балетки та лофери
Останнім часом у моді стали лофери на платформі або лофери, які мають грубу тракторну підошву. А якщо казати про балетки, то стилісти радять обрати балетки "Мері Джейн" з круглим носком, тонким ремінцем і стійким каблуком.
Великі масивні шарфи
У осінній період шарфи — це незамінний атрибут гардеробу, який не тільки створює комфорт, а й виділяє образ. У цьому році в моді довгі об’ємні шарфи. Можна просто накинути шарф на шию або зробити вільний вузол.
Сорочка білого кольору
Класична біла сорочка — це базова річ, яка завжди є актуальною. Восени цього року можна обрати як класичні, так і асиметричні та довгі мереживні сорочки.
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