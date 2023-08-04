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Що буде в моді восени 2023 року: ТОП-5 найтрендовіших речей

4 серпня 2023 21:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Який одяг буде в моді восени 2023 року – ТОП-5 речей
Молода жінка у масивному шарфі в закладі. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Перед приходом осені багато справжніх модниць, які стежать за головними трендами, починають замислюватися над тим, що повинно входити до їхнього гардеробу восени. Ми пояснюємо, які речі є актуальними восени 2023 року. 

Новини.LIVE розповідають про головні тренди осені 2023 року.

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Одяг червоного кольору

Стилісти стверджують, що головним трендом осені цього року стане червоний колір, але не абиякий відтінок, а саме старий, добрий червоний. Восени можна обрати брючний костюм червоного відтінку, масивний піджак або тепле пальто, прикрашаючи стильним взуттям та аксесуарами.

Женщина в брючном костюме красного цвета
Жінка у брючному костюмі червоного кольору. Фото: Pinterest

Строгі спідниці максі

Восени також актуальними будуть спідниці максі, тобто, до щиколотки. Стилісти радять придбати таку спідницю з розрізами, які можуть бути як позаду, так і спереду або збоку на шві вздовж ноги.

Молодая девушка в строгой юбке макси
Молода дівчина у строгій спідниці максі. Фото: Pinterest

Балетки та лофери

Останнім часом у моді стали лофери на платформі або лофери, які мають грубу тракторну підошву. А якщо казати про балетки, то стилісти радять обрати балетки "Мері Джейн" з круглим носком, тонким ремінцем і стійким каблуком.

Молодая девушка в стильном образе с черными лоферами
Молода дівчина у стильному образі з чорними лоферами. Фото: Pinterest
Женщина в стильном костюме и балетках "Мэри Джейн"
Жінка у стильному костюмі та балетках "Мері Джейн". Фото: Pinterest

Великі масивні шарфи

У осінній період шарфи — це незамінний атрибут гардеробу, який не тільки створює комфорт, а й виділяє образ. У цьому році в моді довгі об’ємні шарфи. Можна просто накинути шарф на шию або зробити вільний вузол. 

Молодая девушка в массивном шарфе
Молода дівчина у масивному шарфі. Фото: Pinterest

Сорочка білого кольору

Класична біла сорочка — це базова річ, яка завжди є актуальною. Восени цього року можна обрати як класичні, так і асиметричні та довгі мереживні сорочки.

Молодая девушка в классической белой рубашке
Молода дівчина у класичній білій сорочці. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які стильні образи можна створити з джинсами восени 2023 року. 

Раніше ми розповідали про те, із чим у 2023 році можна стильно поєднати звичайну білу майку. 

Також ми повідомляли про те, які сонцезахисні окуляри ніколи не вийдуть з моди.

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