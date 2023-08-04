Як носити квітковий принт влітку 2023 року – найкращі поради

Молода дівчина у сукні з квітковим принтом на фотосесії. Фото: Freepik

Одяг із квітковим принтом продовжує бути у тренді, надає образу дівчат та жінок романтичності та ніжності, а зараз навіть ним прикрашають не тільки сукні, а й штани, спідниці, взуття або аксесуари. Ми розповідаємо, як слід носити одяг та взуття з квітковим принтом влітку 2023 року.

Новини.LIVE розповідає, як носити квітковий принт цього літа.

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Як носити квітковий принт влітку?

Ледь помітні квіти

Якщо немає бажання використати надмірну кількість кольорів в одязі, слід правильно обирати речі з квітковим принтом. Можна обрати квітковий верх та однотонний низ, а можна зробити навпаки. При цьому, квіти на одязі варто обрати ледь помітними.

Молода дівчина у спідниці з легким квітковим принтом. Фото: Pinterest

Масивні квіти

У цьому сезоні в моді одяг, який має масивний квітковий принт, тобто, різні малюнки, які виділяються на речах. Але варто розуміти, що такий принт потрібно носити зі звичайними аксесуарами, щоб не було перенасичення.

Молода дівчина у спідниці з масивним квітковим принтом. Фото: Pinterest

Маленькі квіти

Влітку 2023 року стилісти також виділяють одяг, який має дрібний квітковий принт. Доповнити свій образ можна звичайними однотонними аксесуарами.

Молода дівчина у сукні з дрібним квітковим принтом. Фото: Pinterest

Комбінація квіткових орнаментів різного виду

Поєднання різних орнаментів зараз використовує велика кількість дизайнерів у своїх колекціях. Наприклад, одяг може мати як масивні, так і маленькі польові квіти, які створюють цікаві різновиди образів.

Дівчина у комбінезоні з різними квітковими орнаментами. Фото: Pinterest

Квітковий принт на взутті

Можна сміливо прикрашати свій однотонний образ взуттям із зображення квітів. Наприклад, такий принт може бути на лямках або на підошві.

Квітковий принт на жіночому взутті. Фото: Pinterest

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