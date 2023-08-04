Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода та стиль arrow Як носити квітковий принт влітку 2023 року: поради від стилістів arrow

Як носити квітковий принт влітку 2023 року: поради від стилістів

4 серпня 2023 08:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Як носити квітковий принт влітку 2023 року – найкращі поради
Молода дівчина у сукні з квітковим принтом на фотосесії. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Одяг із квітковим принтом продовжує бути у тренді, надає образу дівчат та жінок романтичності та ніжності, а зараз навіть ним прикрашають не тільки сукні, а й штани, спідниці, взуття або аксесуари. Ми розповідаємо, як слід носити одяг та взуття з квітковим принтом влітку 2023 року. 

Новини.LIVE розповідає, як носити квітковий принт цього літа.

Читайте також:

Як носити квітковий принт влітку?

Ледь помітні квіти

Якщо немає бажання використати надмірну кількість кольорів в одязі, слід правильно обирати речі з квітковим принтом. Можна обрати квітковий верх та однотонний низ, а можна зробити навпаки. При цьому, квіти на одязі варто обрати ледь помітними.

Молодая девушка в юбке с легким цветочным принтом
Молода дівчина у спідниці з легким квітковим принтом. Фото: Pinterest

Масивні квіти

У цьому сезоні в моді одяг, який має масивний квітковий принт, тобто, різні малюнки, які виділяються на речах. Але варто розуміти, що такий принт потрібно носити зі звичайними аксесуарами, щоб не було перенасичення.

Молодая девушка в юбке с массивным цветочным принтом
Молода дівчина у спідниці з масивним квітковим принтом. Фото: Pinterest

Маленькі квіти

Влітку 2023 року стилісти також виділяють одяг, який має дрібний квітковий принт. Доповнити свій образ можна звичайними однотонними аксесуарами.

Молодая девушка в платье с мелким цветочным принтом
Молода дівчина у сукні з дрібним квітковим принтом. Фото: Pinterest

Комбінація квіткових орнаментів різного виду

Поєднання різних орнаментів зараз використовує велика кількість дизайнерів у своїх колекціях. Наприклад, одяг може мати як масивні, так і маленькі польові квіти, які створюють цікаві різновиди образів.

Девушка в комбинезоне с разными цветочными орнаментами
Дівчина у комбінезоні з різними квітковими орнаментами. Фото: Pinterest

Квітковий принт на взутті 

Можна сміливо прикрашати свій однотонний образ взуттям із зображення квітів. Наприклад, такий принт може бути на лямках або на підошві. 

Цветочный принт на женской обуви
Квітковий принт на жіночому взутті. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які образи можна створити з джинсами восени 2023 року. 

Раніше ми розповідали про те, які стильні образи можна створити з білими штанами влітку. 

Також ми повідомляли про те, з чим можна поєднати звичайну білу майку влітку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

Скандальні укриття у столиці: чому замість Кличка цим опікується народний депутат

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз