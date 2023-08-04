Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода и стиль arrow Как носить цветочный принт летом 2023 года: советы от стилистов arrow

Как носить цветочный принт летом 2023 года: советы от стилистов

4 августа 2023 08:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как носить цветочный принт летом 2023 года – лучшие советы
Молодая девушка в платье с цветочным принтом на фотосессии. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Одежда с цветочным принтом продолжает быть в тренде, придает образу девушек и женщин романтичности и нежности, а сейчас даже им украшают не только платья, но и брюки, юбки, обувь или аксессуары. Мы рассказываем, как следует носить одежду и обувь с цветочным принтом летом 2023 года.

Новини.LIVE рассказывает, как носить цветочный принт этим летом.

Читайте также:

Как носить цветочный принт летом?

Едва заметные цветы

Если нет желания использовать чрезмерное количество цветов в одежде, следует правильно выбирать вещи с цветочным принтом. Можно выбрать цветочный верх и однотонный низ, а можно наоборот. При этом, цветы на одежде следует выбрать едва заметными.

Молодая девушка в юбке с легким цветочным принтом.
Молодая девушка в юбке с легким цветочным принтом. Фото: Pinterest

Массивные цветы

В этом сезоне в моде одежда, которая имеет массивный цветочный принт, то есть, различные рисунки, которые выделяются на вещах. Но следует понимать, что такой принт нужно носить с обычными аксессуарами, чтобы не было перенасыщения.

Молодая девушка в юбке с массивным цветочным принтом.
Молодая девушка в юбке с массивным цветочным принтом. Фото: Pinterest

Маленькие цветы

Летом 2023 года стилисты также выделяют одежду, которая имеет мелкий цветочный принт. Дополнить свой образ можно обычными однотонными аксессуарами.

Молодая девушка в платье с мелким цветочным принтом.
Молодая девушка в платье с мелким цветочным принтом. Фото: Pinterest

Комбинация цветочных орнаментов разного вида

Сочетание разных орнаментов сейчас использует большое количество дизайнеров в своих коллекциях. К примеру, одежда может иметь как массивные, так и маленькие полевые цветы, которые создают интересные разновидности образов.

Женщина в комбинезоне с разными цветочными орнаментами.
Девушка в комбинезоне с разными цветочными орнаментами. Фото: Pinterest

Цветочный принт на обуви

Можно смело украшать свой однотонный образ обувью из цветов. К примеру, такой принт может быть на лямках или на подошве.

Цветочный принт на женской обуви
Цветочный принт на женской обуви. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие образы можно создать с джинсами осенью 2023 года.

Раньше мы рассказывали о том, какие стильные образы можно создать с белыми брюками летом.

Также мы сообщали о том, с чем можно сочетать обычную белую майку летом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

Команда единомышленников: Вадим Столар рассказал о тех, с кем воплощает благотворительные проекты

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз