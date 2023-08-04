Как носить цветочный принт летом 2023 года – лучшие советы

Как носить цветочный принт летом 2023 года: советы от стилистов
Одежда с цветочным принтом продолжает быть в тренде, придает образу девушек и женщин романтичности и нежности, а сейчас даже им украшают не только платья, но и брюки, юбки, обувь или аксессуары. Мы рассказываем, как следует носить одежду и обувь с цветочным принтом летом 2023 года.
Новини.LIVE рассказывает, как носить цветочный принт этим летом.
Как носить цветочный принт летом?
Едва заметные цветы
Если нет желания использовать чрезмерное количество цветов в одежде, следует правильно выбирать вещи с цветочным принтом. Можно выбрать цветочный верх и однотонный низ, а можно наоборот. При этом, цветы на одежде следует выбрать едва заметными.
Массивные цветы
В этом сезоне в моде одежда, которая имеет массивный цветочный принт, то есть, различные рисунки, которые выделяются на вещах. Но следует понимать, что такой принт нужно носить с обычными аксессуарами, чтобы не было перенасыщения.
Маленькие цветы
Летом 2023 года стилисты также выделяют одежду, которая имеет мелкий цветочный принт. Дополнить свой образ можно обычными однотонными аксессуарами.
Комбинация цветочных орнаментов разного вида
Сочетание разных орнаментов сейчас использует большое количество дизайнеров в своих коллекциях. К примеру, одежда может иметь как массивные, так и маленькие полевые цветы, которые создают интересные разновидности образов.
Цветочный принт на обуви
Можно смело украшать свой однотонный образ обувью из цветов. К примеру, такой принт может быть на лямках или на подошве.
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