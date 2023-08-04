Как носить цветочный принт летом 2023 года – лучшие советы

Молодая девушка в платье с цветочным принтом на фотосессии. Фото: Freepik

Одежда с цветочным принтом продолжает быть в тренде, придает образу девушек и женщин романтичности и нежности, а сейчас даже им украшают не только платья, но и брюки, юбки, обувь или аксессуары. Мы рассказываем, как следует носить одежду и обувь с цветочным принтом летом 2023 года.

Новини.LIVE рассказывает, как носить цветочный принт этим летом.

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Как носить цветочный принт летом?

Едва заметные цветы

Если нет желания использовать чрезмерное количество цветов в одежде, следует правильно выбирать вещи с цветочным принтом. Можно выбрать цветочный верх и однотонный низ, а можно наоборот. При этом, цветы на одежде следует выбрать едва заметными.

Молодая девушка в юбке с легким цветочным принтом. Фото: Pinterest

Массивные цветы

В этом сезоне в моде одежда, которая имеет массивный цветочный принт, то есть, различные рисунки, которые выделяются на вещах. Но следует понимать, что такой принт нужно носить с обычными аксессуарами, чтобы не было перенасыщения.

Молодая девушка в юбке с массивным цветочным принтом. Фото: Pinterest

Маленькие цветы

Летом 2023 года стилисты также выделяют одежду, которая имеет мелкий цветочный принт. Дополнить свой образ можно обычными однотонными аксессуарами.

Молодая девушка в платье с мелким цветочным принтом. Фото: Pinterest

Комбинация цветочных орнаментов разного вида

Сочетание разных орнаментов сейчас использует большое количество дизайнеров в своих коллекциях. К примеру, одежда может иметь как массивные, так и маленькие полевые цветы, которые создают интересные разновидности образов.

Девушка в комбинезоне с разными цветочными орнаментами. Фото: Pinterest

Цветочный принт на обуви

Можно смело украшать свой однотонный образ обувью из цветов. К примеру, такой принт может быть на лямках или на подошве.

Цветочный принт на женской обуви. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие образы можно создать с джинсами осенью 2023 года.

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