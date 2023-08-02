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Не захочете це переодягати! ТОП-5 стильних образів з джинсами на осінь 2023 року

2 серпня 2023 21:35
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
З чим можна поєднати джинси восени – ТОП-5 стильних образів
Жінка у стильному образі з джинсами восени. Фото: instagram.com/p/ClCLASDASYq/
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Восени велика кількість дівчат любить носити різні теплі сукні, брюки або довгі спідниці, але є й ті, хто обирає частіше джинси. А щоб мати стильний вигляд в цю пору року, потрібно знати, з яким одягом можна сміливо поєднати джинси.

Про це повідомляє Who What Wear.

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Джинси — це досить базова річ, з якою можна створювати абсолютно різні стильні образи. Стилісти розповідають, поєднання яких речей може стати виграшним для дівчат та жінок восени 2023 року, коли надворі вже трохи холоднішає.

З чим можна стильно поєднати джинси?

Джинси з чорним джемпером та балетками

Ця комбінація є досить простою, але, водночас, дуже стильною, тому варто на це звернути свою увагу.

Джинсы с черным джемпером и балетками
Дівчина у джинсах з чорним джемпером та балетками. Фото: instagram.com/p/Cs4FtRcq0jW/?img_index=2

Джинси з твідовим жакетом та лоферами

Твідовий жакет — це ідеальний варіант для тих дівчат та жінок, які хочуть зробити осінній образ елегантним. А в поєднанні з джинсами та лоферами цей образ можна зробити по-справжньому французьким. 

Джинсы с твидовым жакетом и лоферами
Дівчина у джинсах з твідовим жакетом та лоферами. Фото: 
instagram.com/p/Cty20h6stkQ/?img_index=1

Джинси з джинсовою курткою та сабо

Одяг, який складається з одного матеріалу, знову стає актуальним в осінній період 2023 року. А щоб додати родзинки до цього образу, можно підібрати під нього замшеві сабо.

Джинсы с джинсовой курткой и сабо
Дівчина у джинсах з джинсовою курткою та сабо. Фото: instagram.com/p/Cs4K7V6rykr/?img_index=2

Джинси з жакетом та двоколірною майкою

Майка з білою окантовкою має дуже стильний вигляд та в моді влітку цього року. Щоб зробити цей образ осіннім, можна сміливо одягнути жакет, звичайні класичні джинси та кеди білого кольору.

Джинсы с жакетом и двухцветной майкой
Дівчина у джинсах з жакетом та двоколірною майкою. Фото: instagram.com/p/Crp4rr8IgGr/

Джинси з кардиганом у смужку та вінтажними кросівками

Стилісти стверджують, що смугастий кардин дуже гарно пасує до джинсів світлих відтінків. Образ можна розбавити вінтажними кросівками голубого кольору та класичною сумкою чорного кольору. 

Джинсы с кардиганом в полоску и винтажными кроссовками
Жінка у джинсах з кардиганом у смужку та вінтажними кросівками. Фото: instagram.com/p/CtBUpEUsyl-/?img_index=5

Нагадаємо, ми писали про те, з чим можна сміливо поєднати білі штани влітку 2023 року. 

Раніше ми розповідали про те, які сумки варто носити влітку 2023 року. 

Також ми повідомляли про те, як правильно носити спідницю максі білого кольору влітку.

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