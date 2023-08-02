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Ці речі — табу для жінок після 50 років: що краще не одягати у цьому віці

2 серпня 2023 06:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Які речі категорично не можна носити жінкам за 50 років – що кажуть стилісти
Доросла жінка за 50 років, яка одягнена у смішний одяг. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Дуже часто дорослі жінки через нестачу часу забігають до першого ліпшого бутику та купують одяг, який є не зовсім стильним. Але стилісти пояснили, що так можна додати собі віку, тому варто знати, що не можна носити жінкам після 50 років.

Новини.LIVE розповідає, який одяг не бажано носити жінці, якій виповнилося 50 років.

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Що не слід носити жінці після 50 років?

Сорочки з гавайським принтом 

Влітку усім людям хочеться більше фарб, але на дорослих жінках це не дуже гарно виглядає. Більш того, дизайнери стверджують, що яскравий принт додає зайвих сантиметрів в обсягах дорослої жінки.

Гавайская рубашка
Доросла жінка у сорочці з гавайським принтом. Фото: Pinterest

Міні-спідниця

Дизайнери стверджують, що міні-спідниця — це більш молодіжний одяг, який пасує лише дівчатам, який мають струнку фігуру. Але якщо є бажання одягнути коротку спідницю, варто обирати моделі А-силуету прямого крою, чорного або пастельного кольору, а також додати до образу багатошаровості.

Зрелая женщина в мини-юбке
Зріла жінка у міні-спідниці білого кольору. Фото: Pinterest

Леопардовий принт

Ні для кого не секрет, що візуально леопардовий принт додає жінці зайві кілограми. Саме тому не слід одягати штани, сукні або спідниці з цим принтом, щоб не мати смішний вигляд.

Взрослая женщина в платье леопардового цвета
Доросла жінка у сукні з леопардовим принтом. Фото: Pinterest

Взуття на підборах

Не секрет, що таке взуття дуже псує ноги, а ближче до вечора взагалі можуть з’явитися судоми. На дорослих жінках взуття на підборах має дуже вульгарний вигляд. Стилісти радять краще одягнути білі кеди або взуття на маленькій платформі.

Обувь на каблуках
Взуття на підборах, яке не слід носити жінкам післчя 50 років. Фото: Pinterest

Майки, які обтягують

Такі майки під забороною для жінок після 45 років, адже вони підкреслюють всі недоліки шкіри та виділяють живіт. Тому дорослим жінкам краще обирати речі оверсайз.

Майка, которая обтягивает
Майка, яку не слід носити жінкам за 50 років. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які стильні сумки варто носити в серпні 2023 року. 

Раніше ми розповідали про те, як варто носити білу спідницю максі влітку 2023 року. 

Також ми повідомляли про те, які образи можна створити з популярною картатою сорочкою. 

 

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