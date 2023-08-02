Какие вещи категорически нельзя носить женщинам за 50 лет – что говорят стилисты

Взрослая женщина за 50 лет, одетая в смешную одежду. Фото: Freepik

Очень часто взрослые женщины из-за нехватки времени забегают в первый попавшийся бутик и покупают одежду, которая не совсем стильная. Но стилисты объяснили, что так можно прибавить себе возраст, поэтому следует знать, что нельзя носить женщинам после 50 лет.

Новини.LIVE рассказывает, какую одежду не желательно носить женщине, которой исполнилось 50 лет.

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Что не следует носить женщине после 50 лет?

Рубашки с гавайским принтом

Летом всем людям хочется больше красок, но на взрослых женщинах это не очень хорошо смотрится. Более того, дизайнеры утверждают, что яркий принт придает лишние сантиметры в объемах взрослой женщины.

Взрослая женщина в рубашке с гавайским принтом. Фото: Pinterest

Мини-юбка

Дизайнеры утверждают, что мини-юбка — это более молодежная одежда, которая подходит только девушкам, имеющим стройную фигуру. Но если есть желание одеть короткую юбку, следует выбирать модели А-силуэта прямого кроя, черного или пастельного цвета, а также добавить к образу многослойности.

Зрелая женщина в белой мини-юбке. Фото: Pinterest

Леопардовый принт

Ни для кого не секрет, что зрительно леопардовый принт добавляет женщине лишние килограммы. Именно поэтому не следует одевать брюки, платья или юбки с этим принтом, чтобы не выглядеть смешно.

Взрослая женщина в платье с леопардовым принтом. Фото: Pinterest

Обувь на каблуке

Не секрет, что такая обувь очень портит ноги, а ближе к вечеру вообще могут появиться судороги. На взрослых женщинах обувь на каблуке выглядит очень вульгарно. Стилисты советуют лучше одеть белые кеды или обувь на маленькой платформе.

Обувь на каблуке, которую не следует носить женщинам после 50 лет. Фото: Pinterest

Обтягивающие майки

Такие майки под запретом для женщин после 45 лет, они подчеркивают все недостатки кожи и выделяют живот. Поэтому взрослым женщинам лучше выбирать вещи оверсайз.

Майка, которую не следует носить женщинам за 50 лет. Фото: Pinterest

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