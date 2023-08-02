Какие вещи категорически нельзя носить женщинам за 50 лет – что говорят стилисты

Эти вещи — табу для женщин после 50 лет: что лучше не одевать в этом возрасте
Очень часто взрослые женщины из-за нехватки времени забегают в первый попавшийся бутик и покупают одежду, которая не совсем стильная. Но стилисты объяснили, что так можно прибавить себе возраст, поэтому следует знать, что нельзя носить женщинам после 50 лет.
Новини.LIVE рассказывает, какую одежду не желательно носить женщине, которой исполнилось 50 лет.
Что не следует носить женщине после 50 лет?
Рубашки с гавайским принтом
Летом всем людям хочется больше красок, но на взрослых женщинах это не очень хорошо смотрится. Более того, дизайнеры утверждают, что яркий принт придает лишние сантиметры в объемах взрослой женщины.
Мини-юбка
Дизайнеры утверждают, что мини-юбка — это более молодежная одежда, которая подходит только девушкам, имеющим стройную фигуру. Но если есть желание одеть короткую юбку, следует выбирать модели А-силуэта прямого кроя, черного или пастельного цвета, а также добавить к образу многослойности.
Леопардовый принт
Ни для кого не секрет, что зрительно леопардовый принт добавляет женщине лишние килограммы. Именно поэтому не следует одевать брюки, платья или юбки с этим принтом, чтобы не выглядеть смешно.
Обувь на каблуке
Не секрет, что такая обувь очень портит ноги, а ближе к вечеру вообще могут появиться судороги. На взрослых женщинах обувь на каблуке выглядит очень вульгарно. Стилисты советуют лучше одеть белые кеды или обувь на маленькой платформе.
Обтягивающие майки
Такие майки под запретом для женщин после 45 лет, они подчеркивают все недостатки кожи и выделяют живот. Поэтому взрослым женщинам лучше выбирать вещи оверсайз.
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