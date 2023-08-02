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Не захотите это переодевать! ТОП-5 стильных образов с джинсами на осень 2023 года

2 августа 2023 21:35
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
С чем можно сочетать джинсы осенью – ТОП-5 стильных образов
Женщина в стильном образе с джинсами осенью. Фото: instagram.com/p/ClCLASDASYq/
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Осенью большое количество девушек любит носить разные теплые платья, брюки или длинные юбки, но есть и те, кто выбирает чаще джинсы. А чтобы выглядеть стильно в это время года, нужно знать, с какой одеждой можно смело сочетать джинсы.

Об этом сообщает Who What Wear.

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Джинсы — это довольно базовая вещь, с которой можно создавать совершенно разные стильные образы. Стилисты рассказывают, сочетание каких вещей может стать выигрышным для девушек и женщин осенью 2023 года, когда на улице уже немного холодает.

С чем можно стильно сочетать джинсы?

Джинсы с черным джемпером и балетками

Эта комбинация достаточно проста, но, одновременно, очень стильна, поэтому стоит на это обратить свое внимание.

Джинсы с черным джемпером и балетками.
Девушка в джинсах с черным джемпером и балетками. Фото: instagram.com/p/Cs4FtRcq0jW/?img_index=2

Джинсы с твидовым жакетом и лоферами

Твидовый жакет — это идеальный вариант для тех девушек и женщин, которые хотят сделать осенний образ элегантным. А в сочетании с джинсами и лоферами этот образ можно сделать по-настоящему французским.

Джинсы с твидовым жакетом и лоферами.
Девушка в джинсах с твидовым жакетом и лоферами. Фото:
instagram.com/p/Cty20h6stkQ/?img_index=1

Джинсы с джинсовой курткой и сабо

Одежда, состоящая из одного материала, вновь становится актуальной в осенний период 2023 года. А чтобы добавить изюминки к этому образу, можно подобрать под него замшевые сабо.

Джинсы с джинсовой курткой и сабо
Девушка в джинсах с джинсовой курткой и сабо. Фото: instagram.com/p/Cs4K7V6rykr/?img_index=2

Джинсы с жакетом и двухцветной майкой

Майка с белой окантовкой выглядит очень стильно и в моде летом этого года. Чтобы сделать этот образ осенним, можно смело одеть пиджак, обычные классические джинсы и кеды белого цвета.

Джинсы с майкой.
Девушка в джинсах с курткой и двухцветной майкой. Фото: instagram.com/p/Crp4rr8IgGr/

Джинсы с кардиганом в полоску и винтажными кроссовками

Стилисты утверждают, что полосатый кардин очень хорошо подходит к джинсам светлых оттенков. Образ можно разбавить винтажными кроссовками голубого цвета и классической черной сумкой.

Джинсы с кардиганом в полоску и винтажными кроссовками.
Женщина в джинсах с кардиганом в полоску и винтажные кроссовки. Фото: instagram.com/p/CtBUpEUsyl-/?img_index=5

Напомним, мы писали о том, с чем можно смело сочетать белые штаны летом 2023 года.

Раньше мы рассказывали о том, какие сумки следует носить летом 2023 года.

Также мы сообщали о том, как правильно носить юбку макси белого цвета летом.

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