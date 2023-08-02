С чем можно сочетать джинсы осенью – ТОП-5 стильных образов

Не захотите это переодевать! ТОП-5 стильных образов с джинсами на осень 2023 года
Осенью большое количество девушек любит носить разные теплые платья, брюки или длинные юбки, но есть и те, кто выбирает чаще джинсы. А чтобы выглядеть стильно в это время года, нужно знать, с какой одеждой можно смело сочетать джинсы.
Об этом сообщает Who What Wear.
Джинсы — это довольно базовая вещь, с которой можно создавать совершенно разные стильные образы. Стилисты рассказывают, сочетание каких вещей может стать выигрышным для девушек и женщин осенью 2023 года, когда на улице уже немного холодает.
С чем можно стильно сочетать джинсы?
Джинсы с черным джемпером и балетками
Эта комбинация достаточно проста, но, одновременно, очень стильна, поэтому стоит на это обратить свое внимание.
Джинсы с твидовым жакетом и лоферами
Твидовый жакет — это идеальный вариант для тех девушек и женщин, которые хотят сделать осенний образ элегантным. А в сочетании с джинсами и лоферами этот образ можно сделать по-настоящему французским.
Джинсы с джинсовой курткой и сабо
Одежда, состоящая из одного материала, вновь становится актуальной в осенний период 2023 года. А чтобы добавить изюминки к этому образу, можно подобрать под него замшевые сабо.
Джинсы с жакетом и двухцветной майкой
Майка с белой окантовкой выглядит очень стильно и в моде летом этого года. Чтобы сделать этот образ осенним, можно смело одеть пиджак, обычные классические джинсы и кеды белого цвета.
Джинсы с кардиганом в полоску и винтажными кроссовками
Стилисты утверждают, что полосатый кардин очень хорошо подходит к джинсам светлых оттенков. Образ можно разбавить винтажными кроссовками голубого цвета и классической черной сумкой.
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