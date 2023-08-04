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Что будет в моде осенью 2023 года: ТОП-5 самых трендовых вещей

4 августа 2023 21:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какая одежда будет в моде осенью 2023 года – ТОП-5 вещей
Молодая женщина в массивном шарфе в заведении. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Перед приходом осени многие настоящие модницы, которые следят за главными трендами, начинают задумываться над тем, что должно входить в их гардероб осенью. Мы объясняем, какие вещи актуальны осенью 2023 года.

Новини.LIVE рассказывает о главных трендах осени 2023 года.

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Одежда красного цвета

Стилисты утверждают, что главным трендом осени этого года станет красный цвет, но не какой-то оттенок, а именно старый, добрый красный. Осенью можно выбрать брючный костюм красного оттенка, массивный пиджак или теплое пальто, украшая стильной обувью и аксессуарами.

Женщина в брючном костюме.
Женщина в брючном костюме красного цвета. Фото: Pinterest

Строгие юбки макси

Осенью также актуальными будут юбки макси, то есть до щиколотки. Стилисты рекомендуют приобрести такую юбку с разрезами, которые могут находиться как сзади, так и спереди или сбоку на шве вдоль ноги.

Молодая девушка в строгой маке юбке.
Молодая девушка в строгой юбке макси. Фото: Pinterest

Балетки и лоферы

В последнее время в моде стали лоферы на платформе или лоферы с грубой тракторной подошвой. А если говорить о балетках, то стилисты советуют выбрать балетки "Мэри Джейн" с круглым носком, тонким ремешком и стойким каблуком.

Молодая девушка в стильном образе с черными лоферами.
Молодая девушка в стильном образе с черными лоферами. Фото: Pinterest
Женщина в стильном костюме и балетках "Мэри Джейн"
Женщина в стильном костюме и балетках "Мэри Джейн". Фото: Pinterest

Большие массивные шарфы

В осенний период шарфы — это незаменимый атрибут гардероба, который не только создает комфорт, но и выделяет образ. В этом году в моде длинные объемные шарфы. Можно просто накинуть шарф на шею или сделать свободный узел.

Молодая девушка в массивном шарфе
Молодая девушка в массивном шарфе. Фото: Pinterest

Рубашка белого цвета

Классическая белая рубашка — это базовая вещь, которая всегда актуальна. Осенью этого года можно выбрать как классические, так и ассиметричные и длинные кружевные рубашки.

Молодая девушка в классической белой рубашке.
Молодая девушка в классической белой рубашке. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие стильные образы можно создать с джинсами осенью 2023 года.

Раньше мы рассказывали о том, с чем в 2023 году можно стильно сочетать обычную белую майку.

Также мы сообщали о том, какие солнцезащитные очки никогда не выйдут из моды.

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