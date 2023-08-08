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Варто повторити: ТОП-3 стильних образів на літо, які ніколи не вийдуть з моди

8 серпня 2023 20:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Які образи ніколи не вийдуть з моди – варто повторити
Молода жінка у стильному брючному костюмі. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Влітку багато справжніх модниць намагається створювати яскраві образи, щоб почувати себе комфортно і, водночас, мати ефектний вигляд. Варто знати, які стильні образи ніколи не вийдуть з моди, тому їх варто повторити.

Новини.LIVE розповідає, які стильні образи ніколи не вийдуть з моди.

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Є образи, які ідеально підійдуть як для звичайної прогулянки з друзями, так і для якогось заходу. Їх можна прикрасити різними стильними аксесуарами та зручним взуттям, щоб створити по-справжньому літній образ.

Джинси з футболкою білого кольору

Біла футболка і джинси вже давно стали базовим одягом будь-якого гардеробу. Цей образ завжди залишатиметься актуальним в усі сезони року. До нього можна додати як спортивне взуття, так і сандалі чи босоніжки, а також сорочку оверсайз.

Молодая девушка в джинсах и белой футболке
Молода дівчина у джинсах та білій футболці. Фото: Pinterest

Брючний костюм

У цьому сезоні варто обирати костюм з широкими штанами, високою талією та вільним жакетом. Можна поєднувати верх з низом, щоб створити цікаві образи. Наприклад, можна одягти майку або кроп-топ під штани, а повноцінний костюм розбавити лоферами або кросівками.

Молодая женщина в брючном костюме
Молода жінка у брючному костюмі. Фото: Pinterest

Джемпер з шовковою спідницею

Влітку шовкова спідниця матиме гарний вигляд з майками і футболками, а вже восени їх можна замінити джемперами. Стилісти радять обирати монохромний стиль.

Молодая женщина в джемпере и шелковой юбке
Молода жінка у джемпері та шовковій спідниці. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які стильні речі будуть в тренді восени 2023 року. 

Раніше ми розповідали про те, які образи можна створити зі звичайними джинсами восени 2023 року, щоб мати стильний вигляд. 

Також ми повідомляли про те, які стильні образи можна створити зі штанами білого кольору влітку. 

 

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