Какие популярные кроссовки являются антитрендом осени 2023 года — немедленно выбросьте их

Молодая девушка в кроссовках, которые являются антитрендом осени 2023 года. Фото: Freepik

Мода — это то, что никогда не стоит на одном месте, поэтому те, кто за ней активно следит, всегда знают самые актуальные тренды каждого сезона. Мы объясняем, какие кроссовки уже давно вышли из моды и сейчас являются главными антитрендами осени этого года.

О том, какие кроссовки являются антитрендами осенью 2023 года, рассказывает Новини.LIVE.

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Главные антитренды кроссовок осенью 2023 года

Кроссовки Ugly sneakers

Массивные кроссовки, например, Balenciaga Triple S, которые в течение нескольких лет пользовались безумной популярностью, очень быстро вышли из моды. Особенно, когда крупные бренды активно их выпускают, после чего это делает и масс-маркет.

Даже то, что компания Balenciaga многократно пыталась выпускать эти кроссовки в новых оттенках, не помогло этой обуви вернуть ее популярность.

Женщина в кроссовках Ugly sneakers. Фото: Pinterest

Кроссовки на танкетке

В список антитрендов также вошли популярные кроссовки на танкетке, которые сначала были, наверное, в гардеробе каждой девушки. Впрочем, за несколько лет безумная популярность этой обуви, которую носила почти каждая девушка, внезапно исчезла.

Не смотря на то, что этот бренд пытались несколько раз перезапустить, он так и остался антитрендовым.

Кроссовки на танкетке, ставшие антитрендами осени 2023 года. Фото: Pinterest

Кроссовки на платформе

Наверное, каждая маленькая девушка пыталась увеличить свой рост с помощью этих кроссовок. Впрочем, кроссовки на массивной платформе стали антитрендом осени 2023 года. Большие бренды постепенно убирают эту обувь со своих коллекций, ведь ее популярность уже исчезла.

Кроссовки на платформе, являющиеся антитрендами осени 2023 года. Фото: Pinterest

Кроссовки в неоновых цветах

Антитренды этой осенью также коснулись и цветовой гаммы в списке кроссовок. Осенью 2023 года антитрендовыми стали кроссовки ярких неоновых оттенков. Несмотря на то, что в целом яркие оттенки обуви очень популярны, именно в кроссовках они потеряли актуальность.

Молодая девушка в неоновых кроссовках. Фото: Pinterest

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