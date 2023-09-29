Як вибрати куртку на осінь — поради та фото

Дівчина в шкіряній куртці. Фото: google

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Щоб вибрати ідеальну куртку на осінь, потрібно враховувати кілька факторів — зручність, матеріал і особисті уподобання. Пропонуємо вам ознайомитись з найбільш актуальними моделями осінніх курток та порівняти їх в експлуатації.

Редакція Новини.LIVE склала для вас огляд на найпопулярніші осінні куртки у 2023 році.

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Куртка "косуха"

Перше, що спадає на думку, це звичайно вже "класика" у вигляді куртки косухи. Безперечною перевагою є те, що ви можете обрати доступний варіант з еко-шкіри, при цьому вона буде виглядати не менш стильно. Незважаючи на те, що зараз такі куртки трохи видозмінилися і ми бачимо їх у крої "оверсайз" або навпаки укорочені міні варіанти, така куртка все ж таки не повинна виглядати на вас не надто об'ємно. Вибираючи куртки жіночі, краще віддати перевагу ідеальній середині.

Жіноча шкіряна куртка "оверсайз". Фото: google

Шкіряний бомбер

У випадку зі шкіряними бомберами мода мінлива, оскільки їх модельний ряд змінюється частіше. Якщо ви бажаєте купити шкіряний бомбер на кілька сезонів, то можна звертати увагу на будь-які актуальні моделі. Якщо ж ви плануєте, щоб річ вам прослужила довше, звертайте увагу на шкіряні бомбери з комірами. Така куртка завжди буде доповнювати гардероб, як базова річ.

Жіночий шкіряний бомпер. Фото: google

Варто також звернути увагу, що шкіряний бомбер може бути не лише елементом жіночого гардеробу, це чудова куртка чоловіча, оскільки серед моделей також представлений широкий вибір актуальних моделей для чоловіків.

Чоловічий шкіряний бомпер. Фото: google

Шкіряний піджак

Цей елемент гардероба викликає захоплення або нерозуміння. Але те, що шкіряні піджаки закріпилися у списку осіннього верхнього одягу, це безперечно. Це справді актуальний і хороший варіант на осінь. У 2023 році популярні моделі шкіряних піджаків з елементами "старої шкіри". Але важливо пам'ятати, що такий тренд буде актуальним 2-3 сезони.

Шкіряні піджаки. Фото: google

Вироби із вовни

Однією з корисних покупок на осінь буде пальто із вовни. На даний момент широко представлені як подовжені моделі, так і вкорочені. Якщо раніше було складно знайти потрібну модель пальто з вовни, то зараз ми можемо спостерігати безліч цікавих моделей за доступними цінами.

Пальто із вовни. Фото: google

Стьобані куртки

Стьобані куртки все ще є у продажу. Але важливо пам'ятати, що не всі стьобані куртки зараз актуальні, краще звернути увагу на стьобані куртки з великими геометричними квадратами, або ж з ромбами.

Стьобані куртки. Фото: google

Демісезонні пуховики

Якщо ви збираєте базу, яку 100% використовуватимете, то краще звернути увагу саме на таку куртку. Найголовніше, щоб куртка була актуальною, не вибирати надто приталені або надто вільні моделі.

В ідеалі під куртку повинен гармонійно вміститися гольф, піджак або худі. Такого запасу достатньо для того, щоб комфортно носити осінню куртку, і при цьому не мати "зайвого повітря". Така порада допоможе вам не купити занадто велику "оверсайз" куртку.

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