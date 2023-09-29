Как выбрать куртку на осень.

Девушка в кожаной куртке. Фото: google

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Чтобы выбрать идеальную куртку на осень, нужно учитывать несколько факторов — удобство, материал и личные предпочтения. Предлагаем вам ознакомиться с наиболее актуальными моделями осенних курток и сравнить их в эксплуатации.

Редакция Новини.LIVE составила для вас обзор на самые популярные осенние куртки в 2023 году.

Читайте также:

Куртка "косуха"

Первое, что приходит на ум, это конечно уже "классика" в виде куртки косухи. Несомненным преимуществом является то, что вы можете выбрать доступный вариант из эко-кожи, при этом она будет смотреться не менее стильно. Несмотря на то, что сейчас такие куртки немного видоизменились и мы видим их в крое "оверсайз" или наоборот укороченные мини варианты, такая куртка все же не должна выглядеть на вас не слишком объемно. Выбирая куртки женские, лучше отдать предпочтение идеальной середине.

Женская кожаная куртка "оверсайз". Фото: google

Кожаный бомбер

В случае с кожаными бомберами мода изменчива, поскольку их модельный ряд меняется чаще. Если вы хотите купить кожаный бомбер на несколько сезонов, то можно обращать внимание на любые актуальные модели. Если же вы планируете, чтобы вещь вам прослужила подольше, обращайте внимание на кожаные бомберы с воротниками. Такая куртка всегда будет дополнять гардероб, как базовая вещь.

Женский кожаный бомпер. Фото: google

Стоит также обратить внимание, что кожаный бомбер может быть не только элементом женского гардероба, это прекрасная мужская куртка, поскольку среди моделей также представлен широкий выбор актуальных моделей для мужчин.

Мужской кожаный бомпер. Фото: google

Кожаный пиджак

Этот элемент гардероба вызывает восхищение или непонимание. Но то, что кожаные пиджаки закрепились в списке осенней верхней одежды, это определенно. Это действительно актуальный и хороший вариант к осени. В 2023 году популярны модели кожаных пиджаков с элементами "старой кожи". Но важно помнить, что такой тренд будет актуален 2-3 сезона.

Кожаные пиджаки. Фото: google

Изделия из шерсти

Одной из полезных покупок на осень будет пальто из шерсти. На данный момент широко представлены как удлиненные модели, так и укороченные. Если раньше было сложно найти нужную модель пальто из шерсти, то сейчас мы можем наблюдать множество интересных моделей по доступным ценам.

Пальто из шерсти. Фото: google

Стеганные куртки

Стеганные куртки все еще есть в продаже. Но важно помнить, что не все стеганные куртки сейчас актуальны, лучше обратить внимание на стеганные куртки с большими геометрическими квадратами или с ромбами.

Стеганные куртки. Фото: google

Демисезонные пуховики

Если вы собираете базу, которую будете 100% использовать, то лучше обратить внимание именно на такую куртку. Самое главное, чтобы куртка была актуальна, не выбирать слишком приталенные или слишком свободные модели.

В идеале под куртку должен гармонично уместиться гольф, пиджак или тощие. Такого запаса достаточно для того, чтобы комфортно носить осеннюю куртку, и при этом не иметь "лишнего воздуха". Такой совет поможет вам не купить слишком большую "оверсайз" куртку.

Ранее мы писали о старте парижской недели моды, украинских брендах на подиуме.