Які популярні кросівки є антитрендом осені 2023 року — негайно викиньте їх

Молода дівчина у кросівках, які є антитрендом осені 2023 року. Фото: Freepik

Мода — це те, що ніколи не стоїть на одному місці, тому ті, хто за нею активно стежить, завжди знають найактуальніші тренди кожного сезону. Ми пояснюємо, які кросівки вже давно вийшли з моди та зараз є головними антитрендами осені цього року.

Про те, які кросівками є антитрендами восени 2023 року, розповідає Новини.LIVE.

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Кросівки Ugly sneakers

Масивні кросівки, наприклад, Balenciaga Triple S, які протягом декількох років користувалися шаленою популярністю, дуже швидко вийшли з моди. Особливо коли великі бренди активно їх випускають, після чого це робить і мас-маркет.

Навіть те, що компанія Balenciaga багато разів намагалася випускати ці кросівки у нових відтінках, не допомогло цьому взуттю повернути його популярність.

Жінка у кросівках Ugly sneakers. Фото: Pinterest

Кросівки на танкетці

До списку антитрендів також увійшли популярні кросівки на танкетці, які спочатку були, напевно, у гардеробі кожної дівчини. Втім, за декілька років шалена популярність цього взуття, яке носила мало не кожна дівчина, раптово зникла.

Не дивлячись на те, що цей бренд намагалися декілька разів перезапустити, він так і залишився антитрендовим.

Кросівки на танкетці, які стали антитрендами осені 2023 року. Фото: Pinterest

Кросівки на платформі

Напевно кожна маленька дівчина намагалася збільшити свій зріст за допомогою цих кросівок. Втім, кросівки на масивній платформі стали антитрендом осені 2023 року. Великі бренди поступово прибирають це взуття зі своїх колекцій, адже його популярність вже зникла.

Кросівки на платформі, які є антитрендами осені 2023 року. Фото: Pinterest

Кросівки у неонових кольорах

Антитренди цієї осені також торкнулися й кольорової гами у переліку кросівок. Восени 2023 року антитрендовими стали кросівки яскравих неонових відтінків. Не дивлячись на те, що загалом яскраві відтінки взуття є дуже популярними, саме у кросівках вони втратили актуальність.

Молода дівчина у неонових кросівках. Фото: Pinterest

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