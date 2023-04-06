Як сіяти горох, щоб врожай вийшов щедрим – поради городників

Городники розповіли, як потрібно правильно сіяти горох.

Справжні городники поділилися своїми порадами та розповіли, як правильно сіяти горох. І хоча горох є одним з найвибагливіших у вирощуванні серед бобових культур, вирощувати його досить легко, а якщо виконати всі правила, можна отримати щедрий врожай.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Express.

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Правила вирощування гороху

Температура

Щоб правильно виростити горох, потрібно знати, за якої температури треба його тримати. У ґрунт насіння потрібно сіяти в той момент, коли температура повітря становить стабільно від 2 до 3 градусів тепла. Початок росту гороху припадає на 4-7 градусів тепла.

Важливо зазначити, що молоді паростки здатні витримати невеликі заморозки, коли стовпчики термометра показують 3 градуси нижче за нуль.

Момент перед посівом гороху

Фахівці радять замочувати насіння перед посівом на 1-2 дні та обробити його спеціальним стимулятором росту.

Момент посіву

Щоб посіяти горох, потрібно зробити борозенки, які за глибиною складатимуть від 3 до 4 сантиметрів. Відстань, на яку потрібно сіяти насіння, повинна складати від 5 до 6 сантиметрів. При цьому, дистанція між борознами повинна становити 15-20 сантиметрів.

Після посіву насіння варто накрити грядку з горохом спанбондом, щоб птахи не почали клювати горошинки. Але городники попереджають, що перед тим, як накрити горох спанбондом, потрібно ретельно зволожити ґрунт з насінням гороху.

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