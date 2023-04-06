Как сеять горох, чтобы урожай получился щедрым – советы огородников

Урожай точно будет щедрым: как правильно сеять горох
Настоящие огородники поделились своими советами и рассказали, как правильно сеять горох. И хотя горох является одним из самых требовательных в выращивании среди бобовых культур, выращивать его достаточно легко, а если выполнить все правила, можно получить обильный урожай.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Express.
Правила выращивания гороха
Температура
Чтобы правильно вырастить горох, нужно знать, при какой температуре нужно его держать. В почву семена нужно сеять в тот момент, когда температура воздуха составляет стабильно от 2 до 3 градусов тепла. Начало роста гороха приходится на 4-7 градусов тепла.
Важно отметить, что молодые побеги способны выдержать небольшие заморозки, когда столбики термометра показывают 3 градуса ниже нуля.
Момент перед посевом гороха
Специалисты советуют замачивать семена перед посевом на 1-2 дня и обработать их специальным стимулятором роста.
Момент посева
Чтобы посеять горох, нужно сделать бороздки, которые по глубине составят от 3 до 4 сантиметров. Расстояние, на которое нужно сеять семена, должно составлять от 5 до 6 сантиметров. При этом, дистанция между бороздами должна составлять 15-20 сантиметров.
После посева семян следует накрыть грядку с горохом спанбондом, чтобы птицы не начали клевать горошинки. Но огородники предупреждают, что перед тем, как накрыть горох спанбондом, нужно тщательно увлажнить почву с семенами гороха.
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