Как сеять горох, чтобы урожай получился щедрым – советы огородников

Огородники рассказали, как нужно правильно сеять горох.

Настоящие огородники поделились своими советами и рассказали, как правильно сеять горох. И хотя горох является одним из самых требовательных в выращивании среди бобовых культур, выращивать его достаточно легко, а если выполнить все правила, можно получить обильный урожай.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Express.

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Правила выращивания гороха

Температура

Чтобы правильно вырастить горох, нужно знать, при какой температуре нужно его держать. В почву семена нужно сеять в тот момент, когда температура воздуха составляет стабильно от 2 до 3 градусов тепла. Начало роста гороха приходится на 4-7 градусов тепла.

Важно отметить, что молодые побеги способны выдержать небольшие заморозки, когда столбики термометра показывают 3 градуса ниже нуля.

Момент перед посевом гороха

Специалисты советуют замачивать семена перед посевом на 1-2 дня и обработать их специальным стимулятором роста.

Момент посева

Чтобы посеять горох, нужно сделать бороздки, которые по глубине составят от 3 до 4 сантиметров. Расстояние, на которое нужно сеять семена, должно составлять от 5 до 6 сантиметров. При этом, дистанция между бороздами должна составлять 15-20 сантиметров.

После посева семян следует накрыть грядку с горохом спанбондом, чтобы птицы не начали клевать горошинки. Но огородники предупреждают, что перед тем, как накрыть горох спанбондом, нужно тщательно увлажнить почву с семенами гороха.

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