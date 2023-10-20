Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Лайфстайл arrow Вражають своєю вагою: ТОП-5 найбільших порід котів arrow

Вражають своєю вагою: ТОП-5 найбільших порід котів

20 жовтня 2023 20:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
ТОП-5 найбільших порід котів — можуть важити понад 15 кілограмів
Молода жінка, яка тримає над собою мейн-куна. Фото: Pinterest
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

У світі існує дуже багато порід котів, які відрізняються своєю поведінкою, вагою і формою тіла. Наприклад, є породи, які мають досить велику вагу, тому їм підходять великі квартири та будинки і зовсім не підходить дефіцит простору.

Новини.LIVE розповідає про найбільші породи котів.

Читайте також:

ТОП-5 найбільших порід котів

Саванна

Ця порода зараз вважається справжнім рекордсменом найвищої породи котів, адже ріст цієї кішки становить 43,5 сантиметри. При цьому вага деяких видів цієї породи перевищує 15 кілограмів. Наприклад, F1 і F2 є найбільшими видами цієї породи, а вже наступні покоління мають більш типовий для домашніх котів розмір.

Порода котов Саванна
Порода котів Саванна. Фото: Pinterest

Мейн-кун

Велика кількість людей вважає цю породу найбільшою з домашніх порід через довге тіло та велику вагу. Ця порода може за довжиною становити понад один метр та за вагою — більше 11 кілограмів. Повний розмір цієї тварини формується через три чи п’ять років.

Вперше мейн-кунів вивели люди у Новій Англії. Вони мають велику популярність не тільки через виразний зовнішній вигляд, а й через свою доброзичливість. Ці коти люблять проводити час із господарями, люблять собак і дітей, але, водночас, є незалежними та самостійними.

Человек, держащий на руках мейн-куна
Жінка, яка тримає на руках мейн-куна. Фото: Pinterest

Норвезька лісова кішка

Ця порода може важити десять кілограмів, любить полювати на іграшки, ніби вони є справжніми. Норвезька лісова кішка постійно ходить своєю територією, щоб переконатися, що все гаразд. Попри свій великий розмір, це дуже ласкава тварина.

Ця порода любить, коли її хвалять, і полюбляє проводити час зі своїми господарями. Норвезька кішка є справжнім другом і, коли вона визнає "свою" людину, вона одразу встановлює з нею тісний зв’язок.

Норвежская лесная кошка
Норвезька лісова кішка. Фото: Pinterest

Регдол

Ця порода має великий розмір і мускулисту форму, а її вага може становити дев’ять кілограмів. Головна перевага цієї кішки у тому, що вона є дуже лагідною. Коли людина бере її на руки, вона стає дуже гнучкою і розслабленою. 

Цю породу вважають найбільш незворушною з усіх порід домашніх котів. Її представники мають врівноважений характер, мало вимог і бажання підлаштовуватися під ситуацію.

Рэгдолл
Регдол, який може важити до дев'яти кілограмів. Фото: Pinterest

Хайленд

Представники цієї породи можуть важити до 11 кілограмів, а їхньою найбільш характерною рисою вважаються закручені вуха. Вони мають ніжний і добрий характер, слухаються свого господаря та мають привабливу зовнішність.

У поведінці хайленд є дуже аристократичною та гарно вихованою твариною. Що стосується агресії, то вона їм не властива, адже представники цієї породи навіть не знають, що це таке.

Хайленд
Велика порода котів Хайленд. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які породи кішок вважаються найголоснішими серед усіх. 

Раніше ми розповідали про те, чому вигідніше взяти котів з притулку, аніж купити їх. 

Також ми повідомляли про те, які популярні породи котів вважаються найдорожчими.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

Актуальне по темі