ТОП-5 найбільших порід котів — можуть важити понад 15 кілограмів

Молода жінка, яка тримає над собою мейн-куна. Фото: Pinterest

У світі існує дуже багато порід котів, які відрізняються своєю поведінкою, вагою і формою тіла. Наприклад, є породи, які мають досить велику вагу, тому їм підходять великі квартири та будинки і зовсім не підходить дефіцит простору.

Новини.LIVE розповідає про найбільші породи котів.

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Саванна

Ця порода зараз вважається справжнім рекордсменом найвищої породи котів, адже ріст цієї кішки становить 43,5 сантиметри. При цьому вага деяких видів цієї породи перевищує 15 кілограмів. Наприклад, F1 і F2 є найбільшими видами цієї породи, а вже наступні покоління мають більш типовий для домашніх котів розмір.

Порода котів Саванна. Фото: Pinterest

Мейн-кун

Велика кількість людей вважає цю породу найбільшою з домашніх порід через довге тіло та велику вагу. Ця порода може за довжиною становити понад один метр та за вагою — більше 11 кілограмів. Повний розмір цієї тварини формується через три чи п’ять років.

Вперше мейн-кунів вивели люди у Новій Англії. Вони мають велику популярність не тільки через виразний зовнішній вигляд, а й через свою доброзичливість. Ці коти люблять проводити час із господарями, люблять собак і дітей, але, водночас, є незалежними та самостійними.

Жінка, яка тримає на руках мейн-куна. Фото: Pinterest

Норвезька лісова кішка

Ця порода може важити десять кілограмів, любить полювати на іграшки, ніби вони є справжніми. Норвезька лісова кішка постійно ходить своєю територією, щоб переконатися, що все гаразд. Попри свій великий розмір, це дуже ласкава тварина.

Ця порода любить, коли її хвалять, і полюбляє проводити час зі своїми господарями. Норвезька кішка є справжнім другом і, коли вона визнає "свою" людину, вона одразу встановлює з нею тісний зв’язок.

Норвезька лісова кішка. Фото: Pinterest

Регдол

Ця порода має великий розмір і мускулисту форму, а її вага може становити дев’ять кілограмів. Головна перевага цієї кішки у тому, що вона є дуже лагідною. Коли людина бере її на руки, вона стає дуже гнучкою і розслабленою.

Цю породу вважають найбільш незворушною з усіх порід домашніх котів. Її представники мають врівноважений характер, мало вимог і бажання підлаштовуватися під ситуацію.

Регдол, який може важити до дев'яти кілограмів. Фото: Pinterest

Хайленд

Представники цієї породи можуть важити до 11 кілограмів, а їхньою найбільш характерною рисою вважаються закручені вуха. Вони мають ніжний і добрий характер, слухаються свого господаря та мають привабливу зовнішність.

У поведінці хайленд є дуже аристократичною та гарно вихованою твариною. Що стосується агресії, то вона їм не властива, адже представники цієї породи навіть не знають, що це таке.

Велика порода котів Хайленд. Фото: Pinterest

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