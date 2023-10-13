Чи вміють коти відчувати поганих людей? Думка вчених та ветеринарів

Кіт підозріло дивиться на людину. Фото: shutterstock.com

Коти одні з небагатьох тварин, які асоціюються у людей з магією та містикою. Тисячоліттями їм приписували надприродні та екстрасенсорні здібності. І хоч наукою доведено, що ці вусані не вміють читати думок та "відчувати" зло, вони все ж досить прискіпливо відносяться до вибору людини, з якою готові взаємодіяти.

То чи вміють коти відчувати поганих людей? На питання відповіли вчені та ветеринари.

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Науковці давно з'ясували, що всі органи чуття кішки розвинені набагато краще, ніж у людини й багатьох інших тварин. Так, до прикладу, мурчики здатні чути в діапазоні близько 65 кГц, для порівняння у людини ця здатність не перевищує 20 кГц.

Гострота зору у кішок перевищує людську в шість разів, гострота нюху — в 14 разів. Коти можуть повертати свої вуха на 180 градусів, адже їх зовнішнім вухом управляє аж 32 м'язи.

Тож, коти еволюціонували, щоб відчувати речі, які ми, як люди, не можемо. Їхні очі прекрасно бачать при найменшому освітленні, їхні вуса створені для виявлення будь-яких змін — від температури до повітряного потоку.

Кіт злякався людину. Фото: google.com

Чи можуть кішки відчувати поганих людей?

Як зазначають вчені, немає жодних доказів, що коти є екстрасенсами, читачами думок або володіють будь-якими іншими надприродними здібностями. Проте, як і інші тварини, коти реагують на невербальне спілкування, тому вони можуть "слухати" краще, ніж люди.

Більшість науковців зійшлися на думці, що кішки можуть не тільки відчувати емоції людей, але й досить швидко розпізнають мову тіла конкретної людини.

В ході експериментів було також помічено, що кішки поводяться позитивніше, коли їхні господарі посміхаються, а не супляться.

Агресія у кота. Фото: google.com

Хто такі "погані" люди на думку кішок

Один з експериментів встановив, що кішки досить точно та швидко розпізнають людей, яким не подобаються ці милі тваринки. Дізнаються вони про це зчитуючи мову тіла та емоції. Тож, у більшості випадків, "погана" людина для кота та, яка не любить кота.

Інколи коти можуть вороже поставитися до людини, яка перебуває в поганому настрої, кричить, голосно розмовляє й жестикулює тощо.

Таких осіб хвостаті стараються уникати й триматися від них якомога далі. Тварина може тікати, ховатися, шипіти, намагатися вдарити лапою.

Якщо кішка йде з приміщення за вашої появи або ховається, чи здалеку дуже пильно дивиться на вас, знайте, ви їй не подобаєтесь.

Також на це може вказувати опущений горизонтальний хвіст. Такий жест може свідчити про те, що кішка налякана, агресивна або вороже налаштована.

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