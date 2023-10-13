Умеют ли кошки ощущать плохих людей? Мнение ученых и ветеринаров

Кот подозрительно смотрит на человека. Фото: shutterstock.com

Кошки одни из немногих животных, которые ассоциируются у людей с магией и мистикой. Тысячелетиями им приписывали сверхъестественные и экстрасенсорные способности. И хотя наукой доказано, что эти усачи не умеют читать мысли и "чувствовать" зло, они все же достаточно придирчиво относятся к выбору человека, с которым готовы взаимодействовать.

Умеют ли коты чувствовать плохих людей? На вопросы ответили ученые и ветеринары.

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Ученые давно выяснили, что все органы чувств кошки развиты гораздо лучше, чем у человека и многих других животных. Так, например, мурчики способны слышать в диапазоне около 65 кГц, для сравнения у человека эта способность не превышает 20 кГц.

Острота зрения у кошек превышает человеческую в шесть раз, острота обоняния — в 14 раз. Кошки могут поворачивать свои уши на 180 градусов, ведь их внешним ухом управляет 32 мышцы.

Поэтому кошки эволюционировали, чтобы чувствовать вещи, которые мы, как люди, не можем. Их глаза прекрасно видят при малейшем освещении, их усы созданы для обнаружения любых изменений — от температуры до воздушного потока.

Кот испугался человека. Фото: google.com

Могут ли кошки ощущать плохих людей?

Как отмечают ученые, нет никаких доказательств, что коты являются экстрасенсами, читателями мыслей или обладают какими-либо сверхъестественными способностями. Однако, как и другие животные, коты реагируют на невербальное общение, поэтому они могут "слушать" лучше людей.

Большинство ученых сошлись во мнении, что кошки могут считывать не только эмоции людей, но и довольно быстро распознают язык тела конкретного человека.

В ходе экспериментов было также замечено, что кошки ведут себя более позитивно, когда их хозяева улыбаются, а не хмурятся.

Агрессия у кота. Фото: google.com

Кто такие "плохие" люди по мнению кошек

Один из экспериментов установил, что кошки достаточно точно и быстро распознают людей, которым не нравятся эти милые животные. Узнают они об этом считывая язык тела и эмоции. Поэтому, в большинстве случаев, "плохой" человек для кота, который не любит кота.

Иногда коты могут враждебно отнестись к человеку, который находится в плохом настроении, кричит, громко разговаривает и жестикулирует.

Таких лиц хвостатые стараются избегать и держаться от них как можно дальше. Животное может убегать, прятаться, шипеть, пытаться ударить лапой.

Если кошка уходит из помещения при вашем появлении или прячется, или издалека очень пристально смотрит на вас, знайте, вы ей не нравитесь.

Также на это может указывать опущенный горизонтальный хвост. Такой жест может свидетельствовать о том, что кошка испугана, агрессивна или враждебно настроена.

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